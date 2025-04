Jarren Duran intentó quitarse la vida por el pobre rendimiento con Boston

Jarren Duran, jardinero de los Medias Rojas de Boston, reveló en una entrevista que sus problemas de salud mental durante las temporadas 2021 y 2022 llegaron al punto de intentar suicidarse.

Duran, de 28 años, se sinceró en la docuserie de Netflix "The Clubhouse: Un año con los Medias Rojas", que se estrena el martes. En el cuarto episodio de la serie, titulado "Still Alive", Duran explicó que intentó dispararse con un rifle, pero el arma no se disparó.

Duran, un novato de 25 años durante las temporadas 2021 y 2022, bateó para .218 con un OPS de .612 y cinco jonrones en los primeros 91 juegos de su carrera en la MLB. Ese no era el rendimiento esperado de un jardinero central titular, y la presión que sentía por no cumplir con esas exigencias se volvió cada vez más difícil para él.

"Pensaba todos los días: 'No puedo con esto'", dijo, según The Boston Globe. "No soportaba repetirme lo mal que lo hacía cada día. Ya lo oía de los fans y lo que me decían. Me lo he dicho diez veces peor frente al espejo. Fue una época muy dura para mí. Fue una época bastante mala. Ya ni siquiera quería estar aquí". Duran es californiano de padre mexicano.

El director Greg Whiteley le preguntó a Duran: "Cuando dices 'aquí', ¿te refieres a 'aquí' con los Red Sox o 'aquí' en el planeta Tierra?".

"Probablemente ambos. Sí. Probablemente ambos", respondió Duran. "Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle y una bala, apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada".

Así que, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me permitió quitarme la vida porque, en serio, no sé por qué no funcionó. Lo interpreté como una señal de que, quizás, debo estar aquí por alguna razón, así que fue entonces cuando empecé a mirarme al espejo después de que no sonara el pistoletazo de salida.

Duran reconoció por primera vez sus dificultades en 2022, que incluyeron un descenso a las ligas menores, mientras hablaba con el reportero de MassLive, Chris Cotillo.

"Ha sido bastante duro", le dijo Duran a Cotillo en agosto de 2022. "No puedo hablar mucho al respecto, pero he estado bastante mal este año. Ha sido una lucha permanecer aquí [en las ligas mayores]. No hablo mucho con mi familia sobre mis momentos difíciles porque soy muy reservado con todo el mundo".

Tras comenzar la temporada 2023 en Triple A, Duran mejoró constantemente durante su primer curso completo. El año pasado tuvo una campaña destacada, bateando .285 con un OPS de .834, 21 jonrones, 75 carreras impulsadas y 34 bases robadas.

Lideró la MLB con 48 dobles y 14 triples, y fue nombrado al Juego de Estrellas de la Liga Americana (conectó un jonrón de dos carreras y fue nombrado Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas), además de terminar octavo en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El presidente y director ejecutivo de los Red Sox, Sam Kennedy, elogió a Duran por compartir sus dificultades públicamente.

"La decisión de Jarren de compartir su historia es un acto de valentía que va mucho más allá del béisbol", dijo Kennedy en un comunicado. "Al abrirse, les muestra a otros que pueden estar pasando por momentos difíciles que no están solos y que pedir ayuda no solo está bien, sino que es esencial".

"Todos los miembros de esta organización siguen apoyándolo. Le admiramos profundamente, siempre ha contado con todo nuestro apoyo y somos increíblemente afortunados de tenerlo en nuestro equipo".

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, compartió esos sentimientos con Peter Abraham del Boston Globe y elogió a Duran por concientizar sobre la salud mental entre sus compañeros jugadores y aficionados al béisbol.