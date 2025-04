Video| Víctor Robles es colocado en la lista de lesionados

Los Marineros aún esperan los resultados de la resonancia magnética de Víctor Robles, quien se estrelló contra la red al realizar una atrapada espectacular el domingo en San Francisco. Sin embargo, el jardinero derecho dominicano fue colocado en la lista de lesionados de 10 días antes del partido del lunes contra los Astros.

En un movimiento similar en la plantilla, el jardinero Dominic Canzone fue ascendido de Triple-A Tacoma.

La lesión de Robles se clasificó como una dislocación del hombro izquierdo, y el gerente general de los Mariners, Justin Hollander, no quiso especular más sobre la gravedad del problema al compartir una actualización formal, y exhaustiva, sobre las lesiones de muchos otros jugadores.

"No sé qué es porque no sé qué es", dijo Hollander. "Así que mi preocupación es que realizó una de las mejores atrapadas, con todo y sin consideración por su cuerpo, que he visto."

"Y espero que no sea el peor escenario posible, y espero que sea más bien la más corta que la más larga. Pero, sinceramente, no tengo ni idea ahora mismo, y nadie la tendrá hasta que veamos las imágenes", agregó.

Fue tratado de emergencia en el estadio

El personal médico del Oracle Park le colocó el hombro a Robles en su lugar, luego voló a casa con el equipo y estuvo en el T-Mobile Park el lunes antes de salir del estadio para el procedimiento de imágenes.

Estaba de buen ánimo, saludando a los jugadores, pero también llevaba un cabestrillo. No estuvo disponible para una entrevista.

"Aporta mucha energía a nuestro vestuario, así que es muy grato verlo hoy", dijo Wilson, mánager de los Marineros.

Como parte de la reestructuración del roster, Julio Rodríguez ascendió en el orden al bate a primer bate, y Luke Raley asumió el jardín derecho; ambas posiciones podrían ajustarse de aquí en adelante.

"Veremos cómo evoluciona día a día", dijo Dan Wilson.