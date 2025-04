Deporte se enlutece con muertes de Octavio Dotel y Tony Blanco

La tragedia del Jet Set enlutece al país a tan alta escala, que llevó tristeza a la familia deportiva.

El imprevisto derrumbe del techo de la discoteca segó la vida de los expeloteros Octavio Dotel y Tony Blanco, así como del exselección nacional de fútbol, Luis Guillén.

La tragedia se expande con la muerte de Nelsy Cruz, hermana del también ex jugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz. Era gobernadora de la provincia de Montecristi.

Dotel (sector Los Trinitarios) fue rescatado con vida, pero expiró en el hospital de las Fuerzas Armadas.

Los fallecidos disfrutaban la presentación del merenguero Rubby Pérez como atracción principal.

Medios estadounidenses se hicieron eco de la impactante tragedia, entre estos New York Times, New York Daily News, New York Post y USA Today. Un cuarto pelotero, Esteban Germán, salvó la vida milagrosamente.

Equipos de Grandes Ligas se manifestaron en la red social X. "Nos duele profundamente saber del fallecimiento de Octavio Dotel. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y a todos los afectados por la tragedia en la República Dominicana", escribió Cardenales de San Luis (@Cardinals), con el que ganó la Serie Mundial de 2011.

"Los Yankees lamentan el fallecimiento del exlanzador Octavio Dotel y expresan sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos", escribió el equipo en su cuenta de X (@Yankees). "Acompañamos con cariño a todos los afectados por la tragedia en República Dominicana".

"Estamos conmocionados y entristecidos por la repentina y trágica muerte del ex lanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel", siguió Major League en @MLB.

La Lidom, los Leones del Escogido, los Tigres del Licey y Estrellas Orientales expresaron su pesar por la pérdida de estos deportistas y de Nelsy Cruz. También, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

"La muerte de Dotel y Blanco, así como de Nelsy, enlutece el béisbol", dijo Almonte, presidente de Fenapepro. Dotel era el alma de la fiesta donde quiera que iba. Fue un gran colaborador, amigo, hermano, buen padre, buen esposo", dijo Almonte.

"Blanco fue un excompañero de equipo y también un padre ejemplar. Y lamentamos también la pérdida de Nelsy Cruz, la hermana de nuestro gran amigo Nelson Cruz, y que con tanta juventud nos dejó".

Blanco y Guillén son originarios de Haina, aunque el primero nació en San Juan de la Maguana, pero se formó en el municipio de San Cristóbal.

Trayectorias

Dotel, 51 años, es reconocido por su larga carrera en las Grandes Ligas durante 15 años, en la cual cosechó diferentes distinciones, la más destacada ser miembro del equipo campeón de la Serie Mundial (2-1; 2.61) que ganó con los Cardenales de San Luis en 2011 cuando vencieron 4-3 a los Vigilantes de Texas.

En esa ocasión compartió equipo con Albert Pujols, Rafael Furcal y el también lanzador Miguel Batista, entre otros.

Ese triunfo de 2011 unido al de 2013, como miembro del equipo dominicano que ganó la corona del Clásico Mundial de Béisbol, lo colocan en un exclusivo círculo de peloteros con ambos trofeos de ese nivel.

Blanco, 43 años, fue antesalista. Jugó de forma efímera con los Nacionales de Washington y tuvo una mayor trayectoria en el béisbol de Japón con los Orix Buffaloes, los Chunichi Dragons y los Yokohama DeNA BayStars.

Los dos jugaron en la pelota invernal dominicana, Dotel con una prolongada carrera con los Leones del Escogido y Blanco destacó de forma especial con las Estrellas Orientales.

Un hijo suyo, Tony Blanco jr., fue firmado por el equipo de Grandes Ligas, los Piratas de Pittsburgh.

El exfutbolista

Luis Emilio Guillén quien fue miembro de la selección nacional de fútbol que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Medellín 1978 también perdió la vida en ese centro de diversión, alrededor de las 12:30 a.m.

Fue encargado de Servicios Generales en la gestión del exministro de Deportes, Felipe Payano y también asumió la supervisión del Centro Acuático Juan Pablo Duarte, en el Centro Olímpico.

Era delantero y fue conocido como "El Escurridizo" y se encontraba en el centro festejando el cumpleaños de una sobrina.

En la fiesta también se encontraban varios haineros como parte de un grupo los Haineros Dorados, que encabeza Rubby Pérez.