Jarren Duran intentó quitarse la vida para acercarse a los que se sienten solos

El jardinero de los Medias Rojas, Jarren Duran, dijo que hizo pública su tentativa de quitarse la vida en 2022 para "llegar a aquellos que se sienten solos".

Durán comentó en un episodio de la serie de Netflix "The Clubhouse: A Year With the Red Sox" (El Clubhouse, un año con los Medias Rojas), que intentó quitarse la vida después de enfrentar dificultades al inicio de su carrera.

En un comunicado emitido a través del equipo después de que el episodio se transmitiera el martes, Duran expresó: "Hablar de esto no fue fácil, pero sentí que era importante".

"Sabía que si iba a compartir esto, tenía que ser real al respecto", manifestó. "Hace unos años, me encontré en un lugar oscuro, pero todavía estoy aquí, y tengo mucha suerte de estarlo. Y si mi historia puede ayudar incluso a una sola persona, entonces valió la pena contarla".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/08/ap25097861596357-30b3d45e.jpg Jarren Duran, de los Medias Rojas de Boston, observa la trayectoria de su doblete durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el lunes 7 de abril de 2025, en Boston. (FOTO AP/CHARLES KRUPA)

Seleccionado en la séptima ronda del draft, fue elegido la temporada pasada al Juego de Estrellas. En el 2021 Duran recibió el llamado para las Grandes Ligas como uno de los máximos prospectos, pero tuvo dificultades al principio y pasó gran parte de sus dos primeras temporadas alternando entre las mayores y las menores.

Duran dijo en el documental que las expectativas de los fanáticos y los medios lo afectaron, y a veces sentía que los jugadores eran tratados como "animales de zoológico". Pero fue aún más duro consigo mismo.

Tormento personal

"No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días", comentó. "Ya lo estaba escuchando de los fanáticos".

Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo diez veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí".

El director Greg Whiteley luego preguntó: "Cuando dices 'aquí', ¿te refieres 'aquí con los Medias Rojas' o 'aquí en el planeta Tierra'?"

"Probablemente ambos", respondió Duran. Luego describió su intento de dejar de existir.

El manager de los Medias Rojas, Alex Cora, dijo el lunes que la decisión de Duran de contar su historia salvará vidas. El presidente del equipo, Sam Kennedy, lo calificó como "un acto de valentía que va mucho más allá del béisbol".