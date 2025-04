Billy Wagner sobre la muerte de Octavio Dotel: "Me rompe el corazón"

Los compañeros de equipo del dominicano Octavio Dotel durante su tiempo con los Astros hablaron con cariño sobre su humor, humildad y gran corazón. Dotel, quien falleció temprano el martes en su la República Dominicana, fue también un sólido lanzador relevista que participó en 302 juegos durante sus cinco temporadas en Houston, donde se convirtió en un favorito de los aficionados.

Dotel, el exutility Tony Blanco y Nelsy Cruz – hermana del extoletero Nelson Cruz – perdieron la vida en la madrugada del martes cuando colapsó el techo de un popular club nocturno en la República Dominicana. Dotel, de 51 años, fue inicialmente encontrado con vida y rescatado de los escombros, pero falleció posteriormente mientras era trasladado a un hospital local.

Veterano de 15 campañas en las Mayores (de 1999 al 2013), Dotel lanzó para 13 equipos, pero pasó la mayor parte de su tiempo en Houston, donde estuvo desde el 2000 hasta el 2004. Dotel, Brad Lidge y el miembro del Salón de la Fama Billy Wagner formaron una dominante parte final del bullpen en el 2003.

"Apenas puedo creerlo", dijo Lidge.

"Me rompe el corazón", expresó Wagner.

Dotel llegó a Houston antes de la temporada del 2000 en un cambio que envió a Mike Hampton y Derek Bell a los Mets. Wagner ya era un cerrador establecido en el 2003, la que resultó ser su última campaña en Houston. Y Lidge era una primera selección del Draft de los Astros en 1998 que hizo su debut en el 2002 antes de su campaña revelación en el 2003.

"Honestamente, creo que fue un compañero de equipo completamente único, puedo decir, diferente a cualquiera que haya tenido en cualquier bullpen", comentó Lidge.

"Vivió y jugó béisbol como si fuera un niño que estaba gozoso simplemente por estar jugando, que es como todos deberíamos jugar, pero no es la realidad. El béisbol de Grandes Ligas es muy estresante, especialmente si eres un lanzador del bullpen, pero él parecía no sentir ese estrés. Parecía estar jugando como si no tuviera nada que perder durante toda su carrera".

Los Astros tuvieron récord de 21-4 cuando Lidge, Dotel y Wagner fueron los últimos tres lanzadores en un juego en el 2003, con una efectividad combinada de 2.51 en esas salidas.

Dotel registró porcentaje de carreras limpias de 1.85 en 83 partidos en el 2002 con 118 ponches en 97.1 entradas y efectividad de 2.48 con 97 ponches en 87.0 episodios en el 2003. Dotel ponchó a cuatro bateadores en el octavo inning del juego sin hit ni carrera de seis lanzadores de los Astros en el Yankee Stadium el 11 de junio del 2003. También realizó el primer pitcheo oficial en el Enron Field, que ahora es Daikin Park.

"Él mantenía todo alegre, sin duda", expresó Wagner. "Muchas veces salía allí en el octavo y ponchaba a tres rivales. Hacía que salir en el noveno fuera mucho más fácil muchas veces, simplemente por su habilidad para lanzar dos entradas o encargarse de un episodio aquí y allá y ser tan dominante".

Dotel fue cambiado a los Atléticos el 24 de junio del 2004, en el canje a tres equipos que llevó al jardinero puertorriqueño Carlos Beltrán a Houston por primera vez.

Craig Biggio, el intermedista Salón de la Fama de los Astros, dijo que Dotel amaba la vida y disfrutaba competir. Biggio contó que Dotel a menudo cantaba canciones con sus hijos, Conor y Cavan.

Dotel es uno de los cuatro miembros de los Astros del 2000 que han fallecido, uniéndose a Ken Caminiti y los también dominicanos José Lima y Julio Lugo.

"Todo lo que nos queda son nuestros recuerdos de lo que tuvimos como compañeros y amigos y hemos perdido a otro bueno, uno grandioso", expresó Biggio. "Lima era Lima, pero luego O.D. era O.D. y se divertía y lo disfrutaba y amaba la vida. Es un día duro para él y su familia y todos los que lo conocieron".