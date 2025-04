Dominicana iniciará ante Nicaragua su aventura en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La gerencia dominicana ya conoce los obstáculos que tendrá que derribar para superar la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol del próximo año con la distribución de los últimos cuatro clasificados, que fue anunciada el miércoles.

World Baseball Classic Inc. (WBCI), el organizador del certamen, completó la distribución de las selecciones nacionales para la primera ronda de la sexta edición del torneo, a jugarse del 5 al 17 de marzo del próximo año.

Nicaragua será la cuarta integrante del grupo D, uno que la novena que dirigirá Albert Pujols compartirá con Venezuela, Israel y Países Bajos a disputarse en el loneDepot Park de Miami.

Los duartianos abrirán la justa frente a los nicaragüense el viernes seis de marzo, al cierre de una doble jornada que abrirán neerlandeses y venezolanos.

El conjunto criollo volverá al ruedo el domingo ocho de marzo, a primera hora frente a los holandeses; su tercer choque será el lunes nueve ante los israelíes y cierran el martes 11 contra los bolivarianos.

Allí se requerirá de finalizar en una de las primeras dos posiciones para avanzar a la segunda ronda, que también se disputará en la sede de los Marlins. El rival eventual saldrá del grupo C a jugarse en Tokio, Japón.

Los quisqueyanos ya se impusieron en la edición 2023 a israelíes y nicaragüenses, pero cayeron ante venezolanos y puertorriqueños, un 2-2 insuficiente para avanzar de fase.

Desde Nicaragua, la repartición del grupo no levantó mucha ilusión.

"Hemos estado contentos solo con el hecho de haber clasificado. Y claro que deseamos ganar y vamos a armar el mejor equipo posible para ir a competir, pero lo del grupo donde seríamos ubicados no nos inquietaba porque fuera donde fuera, íbamos a jugar de la mejor manera", dijo Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol al diario La Prensa de Managua.

El dirigente Sandor Guido veía más opciones en otra llave, como el grupo C, en Japón.

"Pienso que Miami permite más facilidades para los muchachos que están vinculados con las organizaciones de Grandes Ligas debido a que ahí (se) entrenan. No es que yendo a Asia no se iba a contar con ellos, no, no es eso. Fuimos a China y tuvimos permisos de varios jugadores", dijo Guido.

La estructura del evento

WBCI es una entidad formada por Major League Baseball (MLB), la Asociación de Peloteros de MLB (MLBPA) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), y las ligas de Japón (NPB) y Corea del Sur (KBO) como socios secundarios.

Al igual que en 2023, en primera ronda se jugará un todos contra todos en cada grupo, que clasificará dos países a la segunda ronda. Los clasificados de los grupos A y B pasarán a Houston, mientras que los dos mejores de los sectores C y D jugarán en cuartos de final en Miami. La segunda ronda, semifinales y la final serán a partidos de eliminación directa.