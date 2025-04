Juan Soto extraña la "protección" de Aaron Judge: "Ahora me lanzan distinto"

Juan Soto aún se está adaptando a la vida como pelotero de los Mets de Nueva York.

El jugador mejor pagado de la MLB cree que los lanzadores lo están atacando de forma diferente ahora que no cuenta con la protección de su excompañero Aaron Judge en la alineación de los Yankees de Nueva York.

"Definitivamente es diferente", dijo Soto sobre el enfoque de los lanzadores, según Mike Puma del New York Post. "Tenía al mejor bateador del béisbol detrás de mí. Me atacaban más y me lanzaban más en la zona de strike, menos bases por bolas intencionales y cosas así. El año pasado me lanzaban de forma diferente".

Soto conectó su segundo jonrón de la temporada en la victoria de los Mets por 5-1 sobre los Mellizos de Minnesota el martes por la noche.

El jugador de 26 años tiene una línea ofensiva de .250/.400/.429 con seis carreras impulsadas en sus primeros 16 juegos como jugador de los Mets. Conectó tres jonrones y 15 carreras impulsadas en sus primeros 16 juegos con los Yankees en 2024.

Los lanzadores rivales parecen preferir arriesgarse con Pete Alsono, quien ha brillado bateando detrás de Soto. Alonso llegó al martes con el OPS más alto (1.136) de la Liga Nacional.

"Todos tienen un rol y creo que, como equipo, debemos atacar a los lanzadores como equipo", dijo Soto. "No tenemos que atacar a los lanzadores individualmente. Si no quieren lanzarme, simplemente le paso la posta y dejo que Alonso haga lo suyo. Si no quieren lanzarle, él debería hacer lo mismo".

Los Mets han tenido un comienzo de temporada de 11-5 a pesar de que su ofensiva no está funcionando a pleno rendimiento: solo han anotado 66 carreras como equipo, mientras que registran el quinto WRC+ más bajo de la Liga Nacional (94).

Soto conectó 41 jonrones, un récord personal, con 109 carreras impulsadas en 2024.