Juan Soto reabre el debate sobre la "protección" en el line-up

Juan Soto alborotó las avispas con unas declaraciones al diario New York Post no bien digeridas en la Gran Manzana, si bien hay estadísticas que lo respaldan, aunque no así cuando se ahonda.

El jardinero de los Mets alegó que en 2024, mientras era jugador de los Yankees, se benefició de batear delante de Aaron Judge para ver mejores pitcheos, lo que no ocurre en el arranque con los Mets.

"Definitivamente es diferente. Tenía al mejor bateador del béisbol detrás de mí. Me atacaban más y me lanzaban más en la zona de strike, menos bases por bolas intencionales y cosas así. El año pasado me lanzaban de forma diferente", dijo Soto.

Según FanGraphs, el quisqueyano ha visto un 44.6 % de sus lanzamientos en la zona de strike, el mínimo de su carrera. Vio un 47.2 % la temporada pasada con los Bombarderos del Bronx.

Los lanzadores parecen preferir arriesgarse con Pete Alonso, quien ha brillado bateando detrás de Soto. Alonso llegó al martes con el OPS más alto (1.136) de la Liga Nacional.

¿Qué tan cierto?

Sin embargo, esa idea de que un mejor bateador detrás ayuda en los lanzamientos en la zona a quien lo antecede encuentra oposición en estudios profundos.

Un análisis de The Paraball Notes, que levantó datos en la era Statscat entre 2015 y 2023, confirmó en 2024 una tesis muy defendida por la comunidad sabermétrica; que el aumento que ofrece la protección en la alineación es insignificante, sólo elevó en un 0.25 % el número de lanzamientos en la zona de strikes.

Aumenta la probabilidad de que el bateador protegido reciba un lanzamiento por el centro del plato en un 0.07 %.

A lo largo de una temporada, un bateador protegido debería esperar recibir apenas 6 strikes adicionales y 2 lanzamientos por el centro debido a la protección de la alineación.

Soto, líder en porcentaje de embasarse en la MLB, siempre se ha conformado con recibir bases por bolas.

Pero el cambio en la forma en que los lanzadores lo han abordado esta temporada ha hecho que su siempre paciente Soto lo sea aún más. Ha abanicado solo el 32.7% de los lanzamientos que ha visto esta temporada, también el mínimo de su carrera.

"Todos tienen un rol y creo que, como equipo, debemos atacar a los lanzadores como equipo", dijo Soto. "No tenemos que atacar a los lanzadores individualmente. Si no quieren lanzarme, simplemente le paso la posta y dejo que Alonso haga lo suyo. Si no quieren lanzarle, él debería hacer lo mismo".

Judge, al ser abordado el martes, no quiso echar gasolina al fuego y se limitó a decir que en Alonso, Soto tenía a uno de los mejores bateadores.

"He visto a Soto viendo la liga durante tantos años y luego tener la oportunidad de verlo de cerca; pueden ver lo que hice el pasado abril como ejemplo. Simplemente sigue siendo él mismo y le irá muy bien", dijo Judge.