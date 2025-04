Robinson Canó a sus 42 años: "¿Retiro? Me enfoco año a año, el cuerpo dirá cuando pare"

El dominicano Robinson Canó se alista para la que será su segunda temporada en la Liga Mexicana de Béisbol y dijo que espera repetir el éxito de la primera en la que fue campeón de bateo además de campeón con los Diablos Rojos del México.

Canó, quien cumplirá 43 años en octubre próximo se mantiene en óptima forma física y dijo que no tiene una fecha en mente para el retiro.

"Me enfoco en ir año por año, el cuerpo te avisará cuando ya no quiera ir más, por ahora no me ha pasado por la mente porque todavía me siento con la fuerza para seguir jugando y dar lo mejor de mí", aseguró, quien además ganó dos Guantes de Oro en Grandes Ligas.

"Amo el béisbol y me considero un ganador, me gusta salir a ganar y a dar lo mejor de mí", dijo el jugador. "Me gusta ser parte de los que ayudan al equipo a ganar un campeonato. Siempre voy preparado para ser campeón".

Y esas son buenas noticias para los Diablos Rojos.

Canó, de 42 años, viene de una campaña con los escarlatas en la que bateó para .431, la sexta cifra más alta en la historia del circuito y fue el primer Jugador Más Valioso del equipo desde el 2015.

El dominicano, quien pasó 17 temporadas en las Grandes Ligas en las cuales fue elegido para el Juego de Estrellas en ocho ocasiones, fue uno de los factores clave para ayudar a los Diablos Rojos a ganar su 17mo título de liga y ponerle fin a una sequía sin campeonar de 10 años.

"Estoy contento con la temporada pasada por los logros personales, pero mejor por la labor de equipo y que se logró el objetivo de ganar el campeonato", dijo Canó a The Associated Press. "Los récords, el porcentaje de bateo pasan a segundo lugar".

Para la temporada que inicia el jueves cuando el México reciba a los Leones de Yucatán el reto será convertirse en el primer equipo en repetir una corona en Liga Mexicana desde que Saraperos de Saltillo lo hiciera en 2009-10.

"Fue bueno haber ganado, ahora creo que el equipo se estructuró para volver a ganar Dios mediante", añadió el toletero, quien el año pasado tuvo una racha de 30 partidos consecutivos bateando de hit. "Estamos casi todos los del año pasado, sólo se llevaron a (Franklin) Barreto, pero estamos casi los mismo jugadores".