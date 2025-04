Chisholm Jr. de Yankees es suspendido un juego tras expulsión y violar política en redes sociales

Jazz Chisholm Jr., segunda base de los Yankees de Nueva York, fue suspendido un juego y multado por las Grandes Ligas el viernes, un día después de su expulsión durante un encuentro contra los Rays de Tampa Bay y por violar la política de redes sociales de las mayores..

El vicepresidente senior de operaciones en el campo de las Grandes Ligas, Michael Hill, anunció la decisión.

Chisholm apeló, retrasando cualquier sanción hasta después de que se resuelva ese recurso. Estaba en la alineación titular para el segundo juego de la serie de cuatro.

El intermedista fue expulsado en la séptima entrada el jueves por la noche por el umpire principal John Bacon cuando discutió después de un tercer strike cantado en un lanzamiento de cuenta completa de Mason Montgomery que parecía bajo. Fue la quinta expulsión en su carrera y la primera con los Yankees.

"¡Ni siquiera... cerca!", publicó Chisholm más tarde en su cuenta de X con una grosería incluida. Luego eliminó la publicación.

Las regulaciones de las Grandes Ligas prohíben el uso de dispositivos electrónicos durante los juegos. La política de redes sociales prohíbe "mostrar o transmitir contenido que cuestione la imparcialidad de un umpire de Grandes Ligas o lo denigre de alguna manera".

"No pensé antes que algo de lo que dije fuera motivo de expulsión, pero probablemente después sí. Soy un competidor, así que cuando salgo ahí y siento que tengo razón y me estás diciendo algo que creo que no tiene sentido, me voy a encender y a molestar.

"Perdí la calma", expresó Chisholm después del juego. "Tengo que ser mejor que eso. ... Definitivamente estoy enojado conmigo mismo por perder la calma".