Encuentro entre Medias Rojas y Guardianes pospuesto al sábado por lluvia

El partido inaugural de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Guardianes de Cleveland fue pospuesto el viernes por lluvia, por lo que el sábado habrá una doble cartelera.

Con una ligera llovizna cayendo y la lona cubriendo el campo en el Progressive Field, el juego fue cancelado a las 5:05 de la tarde, más de dos horas antes del primer lanzamiento programado.

Los equipos jugarán una doble cartelera dividida el sábado, el primer juego comenzando a la 1:10 de la tarde mientras el segundo está programado para comenzar a las 6:10. Los aficionados serán desalojados del estadio entre los juegos.

Ben Lively (1-2, 3.86 ERA) abrirá el juego 1 para Cleveland contra Tanner Houck (0-2, 7.66) de Boston. En el Juego 2, el novato Doug Nikhazy hará su debut en las Grandes Ligas para los Guardianes contra Walker Buehler (3-1, 4.23) de los Medias Rojas.

El primer encuentro significará el juego número 1.000 del manager de los Medias Rojas, Alex Cora, con la franquicia. Será el quinto manager en la historia del equipo en dirigir 1.000 juegos, uniéndose a Joe Cronin (2.007), Terry Francona (1.296), Pinky Higgins (1.119) y Bill Carrigan (1.003).

"Cuando alguien mencionó 999 ayer, pensé, oh caray, eso es mucho. Ha sido bueno. He vivido muchos altibajos con la organización y como persona, como la suspensión", expresó Cora antes de que el juego del viernes fuera cancelado.

Cora fue campeón en el 2018

Cora ganó una Serie Mundial en su primera temporada como manager de Boston en 2018 antes de ser suspendido por las Grandes Ligas en 2020 por su papel en el escándalo de trampas de los Astros de Houston. Los Medias Rojas lo despidieron antes de traerlo de vuelta.

"He tenido algunos días geniales, algunos días malos y algunos días horribles. Pero me presento todos los días. He sido muy genuino con ustedes, muy transparente y les digo las cosas como son, ¿verdad?", le dijo a los reporteros.

"Creo que eso es lo que le gusta a la gente y a los jugadores también les gusta eso.

"Mil es mucho. Nunca soñé con dirigir en las Grandes Ligas por tanto tiempo. He estado dirigiendo a este nivel por un largo período de tiempo, pero he disfrutado cada momento. Y hacerlo con esta organización significa mucho".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.