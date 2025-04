Rob Manfred dice que habló con Donald Trump sobre Pete Rose y decidirá sobre su readmisión

El comisionado del béisbol Rob Manfred afirmó que discutió sobre Pete Rose con el presidente Donald Trump en una reunión hace dos semanas y planea tomar una decisión sobre una solicitud para poner fin a la prohibición permanente líder histórico de hits, quien falleció en septiembre.

Manfred, al comparecer el lunes en una reunión de la Asociación de Editores Deportivos de The Associated Press, comentó que él y Trump han discutido varios temas, incluyendo las preocupaciones de Manfred sobre cómo las políticas de inmigración de Trump podrían afectar a los jugadores de Cuba, Venezuela y otros países extranjeros.

Manfred está considerando una petición para que Rose sea sacado póstumamente de la lista de inelegibles de forma permanente. La petición fue presentada en enero por Jeffrey Lenkov, un abogado del sur de California que representó a Rose antes de la muerte del 17 veces All-Star a los 83 años.

"Me reuní con el presidente Trump hace dos semanas... y uno de los temas fue Pete Rose, pero no voy más allá de eso", expresó Manfred. "Él ha dicho lo que ha dicho públicamente, no voy más allá de eso en términos de lo que fue el intercambio".

Trump publicó en las redes sociales el 28 de febrero que planea emitir "un PERDÓN completo para Pete Rose". Trump publicó en Truth Social que Rose "no debería haber estado apostando en el béisbol, pero solo apostó a que SU EQUIPO GANARA".

No está claro qué podría incluir un perdón presidencial — Trump no mencionó específicamente un caso fiscal en el que Rose se declaró culpable en 1990 de dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas y cumplió una sentencia de prisión de cinco meses.

El presidente dijo que firmaría un perdón para Rose "en las próximas semanas", pero no ha abordado el asunto desde entonces.

Rose acumuló 4.256 hits y también posee los récords de juegos (3.562) y apariciones en el plato (15.890). Fue el MVP de la Liga Nacional en 1973 y jugó en tres equipos campeones de la Serie Mundial.

Una investigación para MLB por el abogado John M. Dowd encontró que Rose realizó numerosas apuestas a favor de los Rojos de Cincinnati para ganar entre 1985-87 mientras jugaba y dirigía al equipo. Rose acordó con MLB una prohibición permanente en 1989.

Lenkov busca la readmisión de Rose para que pueda ser considerado para el Salón de la Fama. Según una regla adoptada por la junta directiva del Salón en 1991, cualquier persona en la lista de inelegibles de forma permanente no puede ser considerada para la elección al Salón.

Rose solicitó la readmisión en 1997 y se reunió con el comisionado Bud Selig en noviembre de 2002, pero Selig nunca tomó una decisión sobre la solicitud de Rose. Manfred en 2015 negó la solicitud de readmisión de Rose.

Manfred dijo que reinstalar a Rose ahora era "un poco más complicado de lo que podría parecer desde afuera" y no se comprometió con un cronograma, excepto que "quiero hacerlo rápidamente tan pronto como terminemos el trabajo".

"No voy a darle un veto a esto", manifestó. "De hecho, emitiré una decisión".

La readmisión de Rose no significa que aparecería automáticamente en una boleta del Salón de la Fama. Primero tendría que ser nominado por el Comité de Visión Histórica del Salón, que es elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de América y aprobado por la junta del Salón.

Manfred es un miembro ex officio de esa junta y dice que ha estado en contacto regular con la presidenta Jane Forbes Clark.

"Quiero decir, créanme, mucho diálogo sobre el Salón de la Fama en este caso", comentó Manfred.

Si es readmitido, Rose potencialmente sería elegible para una lista de candidatos que sería considera considerado por el comité de la era clásica del Béisbol de 16 miembros en diciembre de 2027.

Manfred no entró en detalles sobre su discusión con Trump sobre los jugadores nacidos en el extranjero, aparte de decir que expresó preocupación.

"Dado el número de jugadores nacidos en el extranjero que tenemos, siempre estamos preocupados por el ingreso y egreso", dijo Manfred. "Hemos tenido diálogo con la administración sobre este tema. Y, ya saben, están muy interesados en los deportes. Entienden la necesidad única de poder ir y venir, y lo dejaré en eso".

