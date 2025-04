Jorge Polanco le ha resultado una ganga a Seattle

Si el clima y el viento hubiesen sido un poco más favorable, la excelente noche de Jorge Polanco se habría convertido, posiblemente, en el mejor partido de su carrera en las Grandes Ligas.

En lugar de su primer partido de tres jonrones, Polanco tuvo que conformarse con solo un par en la victoria de los Mariners por 5-3 contra los Angels de Los Ángeles.

Fue la segunda vez en tres partidos que Polanco conectó un par de jonrones en un encuentro, y estuvo a punto de convertirlo en un trío si no fuera porque el jardinero central de los Angels, Jo Adell, le robó otro.

"Yo también pensé que era un jonrón", dijo Polanco. "Pero es lo que es".

Dejando de lado el robo de Adell, Polanco ha sido el catalizador de una sorprendente ofensiva de los Mariners. Hace apenas unos meses, tal realidad parecía improbable.

Polanco se sometió a una cirugía en octubre para reparar el tendón rotuliano izquierdo. En noviembre, los Mariners rechazaron su opción de $12 millones para la temporada 2025, solo para traerlo de vuelta por la tarifa reducida de $7 millones.

Polanco ha demostrado ser una de las mejores gangas del béisbol durante las primeras etapas de la temporada.

Tras el partido, Polanco lidera a todos los bateadores de la MLB con un mínimo de 70 apariciones al plato, con un promedio de 260 carreras creadas. Polanco también es el Jugador de la Semana de la Liga Americana, tras batear de 8 de 17 con dos dobles, cuatro jonrones y ocho carreras impulsadas en cinco juegos.

Polanco está en su mejor momento en las Grandes Ligas.

"Ha sido una racha realmente buena, muy divertida. Creo que es la mejor en la que me he sentido", dijo Polanco. "Me siento muy bien ahora mismo con el enfoque y todo".

Es poco probable que el fulgurante inicio de Polanco sea sostenible considerando que tiene un OPS de 1.242 que complementa un promedio de bateo de .389. Pero es solo el ejemplo más destacado de una alineación de los Marineros que, incluso con las dificultades de la estrella Julio Rodríguez, se mantiene firme.

El receptor Cal Raleigh está empatado en el liderato de jonrones de la MLB con 10. Los Marineros lideran las Grandes Ligas en bases por bolas y bases robadas. Nada mal para un equipo que se espera que sea liderado por su pitcheo abridor.

También ha habido otros jugadores individuales sólidos, como el utility Dylan Moore, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, y el campocorto J.P. Crawford.

Sin embargo, no hay debate sobre quién ha liderado el ataque de los Marineros. Es Polanco por un amplio margen.

"Creo que la consistencia es lo que me sorprende", dijo el mánager Dan Wilson sobre Polanco. Las bolas que salen del estadio son geniales, pero casi siempre encuentra el barril. Esto dice mucho de su buen timing, al igual que las rectas que se encuentran en el barril.

Está en un punto donde ve la bola muy bien.

Y en el proceso, los Mariners se encuentran en medio de una racha positiva. Con su quinta victoria en seis juegos, los Mariners ahora tienen un récord de 17-12 y lideran la División Oeste de la Liga Americana.

Los Mariners solo aumentarán su liderato divisional si Polanco, quien atribuyó su éxito en parte a algunos ajustes mecánicos que hizo a su swing tras ser adquirido de los Twins en enero pasado, sigue con este tipo de actuaciones.

Es mucho pedir, sin duda. Pero Polanco no está permitiendo que todo el éxito afecte su proceso, ni tiene la intención de alterarlo.

"Creo que la estrategia de mantenerse en el medio te ayuda a que la bola llegue un poco más profundo", dijo Polanco. "Estoy reaccionando con los lanzamientos". Simplemente adopto ese enfoque. Intento llegar al punto medio.