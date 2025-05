La última respuesta de la entrevista de 24 minutos de Jesús Mejía suena a grito de guerra. "Ya el público de los Toros no necesita mensajes, necesita resultados y eso es lo que nosotros les vamos a dar este año".

La tropa taurina viene de convertirse en la primera que acumula cuatro torneos seguidos en el sótano de la Lidom, dos de ellos bajo la gerencia de Mejía, quien se estrenó en el cargo con la llegada de la agencia libre (febrero de 2023) con una chequera abierta para confeccionar un trabuco, pero que los resultados no llegaron.

"Yo creo que el mayor aprendizaje es no creer que tú vas a armar tu equipo completo en la agencia libre, no hay forma. Tú tienes que tener una buena base de peloteros nativos, una buena base de importado, si tú apuestas todo a que vas a firmar el roster de 28 en la agencia libre, no va a resultar", dice Mejía en visita a Diario Libre.

A su llegada reclutó a nombres como Gustavo Núñez, Yermín Mercedes, Aneury Tavárez, Ronny Rodríguez, Pablo Reyes, Webster Rivas, Esmil Rogers y Wirfin Obispo, unos agresivos fichajes que auguraban postemporada en el Francisco Micheli.

"No me siento como un gerente de último año. Soy un doliente de los Toros, llevo más de una década aquí. Lo mejor es que creo que lo peor ya pasó", dice Mejía.

Los taurinos marchan con 35-63 bajo la gestión de Mejía, quien llegó con el prestigio de haber formado parte de la oficina que diseñó el último campeonato romanense (2020) y de ser el arquitecto principal del cetro de los Gigantes en 2022.

"Sí (estoy en deuda), no solo con la fanaticada, con los dueños y con la directiva que nos dio todo el chance y todos los recursos para nosotros poner en el terreno un equipo competitivo y toda la libertad para hacerlo y también en lo personal", dijo Mejía.

"En lo profesional, tú no te sientes bien cuando fracasas. Obviamente, sí dentro de lo negativo siempre hay algo positivo. Yo te puedo decir que al día de hoy yo soy mejor gerente general que cuando gané el campeonato hace tres temporadas, porque de esas situaciones y de las grandes crisis hay que aprender. Sí, nos sentimos en deuda".

La reestructuración

Pero Mejía, con tres lustros trabajando en oficinas desde que se inició con el Escogido en 2009, tiene un diagnóstico basado en puras estadísticas de los pobres resultados del curso pasado y rebosa de optimismo, a casi cinco meses de que arranque la temporada 2025-2026.

El relevo fue el orificio por donde se escapó el capital ganado con la ofensiva. Fueron últimos en ventajas conservadas (holds) con solo 26 y su relevo de cierre estropeó 15 oportunidades.

"Esta liga que se ha convertido en una de bullpen. Fíjate que los equipos con mejores bullpen llegan lejos. Casos recientes, Estrellas Orientales, varias finales consecutivas, Tigres de Licey, tres finales consecutivas, un bicampeonato sin ser el mejor equipo ofensivo de la liga", reflexiona.

De ahí que el equipo salió al mercado y ha fichado en la temporada muerta a relevistas José Manuel Fernández (D), Joely Rodríguez (Z), Jesús Liranzo (Z), Yohan Ramírez (D) y Janser Lara (D), además de conseguir a Miguel Castro (D) vía cambio.

Víctor Estévez será el estratega con la encomienda de cambiar el rumbo de la franquicia.

Profundidad

La adquisición de Marco Luciano, desde el Escogido, es una en la que la gerencia bovina tiene cifradas muchas esperanzas. Es un jugador que esperan tenga tiempo de juego disponible junto a un núcleo de veteranos nativos como Yairo Muñoz, Wendell Rijo y al nativo Ronny Simón para remontar.