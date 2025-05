Rafael Devers ha puesto límites: No es primera base.

El toletero de los Boston Red Sox reveló el jueves que el director de béisbol, Craig Breslow, lo contactó para que jugara en primera base tras la lesión de rodilla que le puso fin a la temporada a Triston Casas.

Devers, tercera base original y ahora bateador designado de tiempo completo de los Red Sox, no solo rechazó la idea, sino que se enojó con el equipo por siquiera mencionar el tema.

"No creo que hayan cumplido su palabra", dijo Devers tras el partido del jueves. "Me pidieron que... me dijeron que iba a jugar en esta posición, bateador designado, y ahora se están retractando. Así que sí, simplemente no creo que hayan cumplido su palabra".

La frustración de Devers aparentemente se intensificó al hablar con los periodistas.

"Personalmente, no creo que sea la mejor decisión, después de que me pidieron que jugara en una posición diferente, y ni siquiera llevo dos meses jugando en esta", dijo. "Sé que soy un jugador de béisbol, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones".

"En los entrenamientos de primavera, me hablaron y básicamente me dijeron que guardara el guante, que no iba a jugar en ninguna otra posición que no fuera la de bateador designado, así que ahora mismo siento que no es una decisión apropiada pedirme que juegue en otra posición", dijo el de Samaná.

Devers reservó sus palabras más duras para Breslow. El dos veces ganador del Bate de Plata cree que el ejecutivo, quien lanzó en las Grandes Ligas durante 12 temporadas, debería haberlo pensado mejor antes de pedirle que cambiara.

Molesto con el gerente

"Fue con el gerente general (Breslow) con quien hablé", dijo, según Christopher Smith de MassLive. "No estoy seguro de qué tiene conmigo". Jugó bien, y me gustaría pensar que sabe que cambiar de posición así no es fácil.

Devers añadió: "Ellos (la directiva) me pusieron en esta situación. Como saben, me dijeron que no querían permitirme jugar en ninguna otra posición. Y ahora creo que deberían hacer su trabajo, básicamente, y salir al mercado a buscar otro jugador". No estoy seguro de por qué quieren que esté en un punto intermedio.

Devers no tiene experiencia profesional jugando en primera base, pero ha tenido problemas a la defensiva en tercera. La llegada de Alex Bregman en febrero lo impulsó a ser bateador designado, una decisión que inicialmente despreció, pero finalmente aceptó.

Está cerrado a banda

Cuando se le preguntó si cambiaría su opinión sobre la primera base en el futuro, Devers respondió: "No".

"O sea, no lo creo", dijo. "Como me han dicho, soy un poco testarudo, y esto es... ya me pidieron que cambiara una vez, y esta vez no creo que pueda ser tan flexible".

Devers también dijo que no esperaba que su negativa causara problemas con sus compañeros, antes de volver a criticar a Breslow y a la gerencia.

"Aquí en el vestuario, afortunadamente la relación que tengo con mis compañeros es excelente", dijo Devers, según Smith. "No entiendo algunas de las decisiones que toma el gerente general".

De repente, alguien en los jardines se lesiona y quieren que juegue allí. Creo que sé qué tipo de jugador soy. Y sí, esa es mi postura.

Devers, quien firmó una extensión de contrato de 10 años y $313.5 millones con Boston hace dos años, batea .246/.370/.430 con cinco jonrones, 23 carreras impulsadas y 28 bases por bolas, la mejor marca de la Liga Americana, en sus primeros 38 juegos de esta temporada.

Romy González y Abraham Toro se han dividido la primera base de los Medias Rojas desde que Casas se lesionó.