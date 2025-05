Carroll la saca dos veces y pelea por el título de jonrones de MLB, Dbacks vencen a Gigantes

"Creo que no es necesariamente mi objetivo este año intentar batear jonrones" Corbin Carroll Jardinero derecho de los Arizona Diamondbacks “

Corbin Carroll conectó dos jonrones contra Justin Verlander y los Diamondbacks de Arizona vencieron 2-1 el lunes a los Gigantes de San Francisco.

Carroll disparó un lanzamiento de 2-1 de Verlander por encima de la pared del jardín izquierdo en el tercer inning. Volvió a batear profundo —su 13mo cuadrangular de la temporada— al inicio de la quinta entrada para una ventaja de 2-0.

"Creo que no es necesariamente mi objetivo este año intentar batear jonrones", dijo Carroll después del partido, al tiempo que agregó: "Simplemente intento batear varias bolas con fuerza en línea, y así es como me he estado evaluando. Y siento que cuando lo hago muchas veces, los jonrones salen".

"Pero, simplemente no hay que intentar obsesionarse demasiado con sacar la pelota del estadio porque, para mí, siento que eso lleva a algunos outs fáciles", indicó Carroll que con sus dos tablazos, ahora suma 13 en la campaña, apenas uno menos que Aaron Judge (Yankees) y Kyle Schwarber (Filis).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/ap25133116378269-cda1cc69.jpg Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, anota contra los Diamondbacks de Arizona durante la quinta entrada de un partido de béisbol en San Francisco, el lunes 12 de mayo de 2025. (FOTO AP/JEFF CHIU)

Adames para los Gigantes

Los Gigantes consiguieron su única carrera en la mitad inferior contra el abridor de los Diamondbacks, Merrill Kelly. El dominicano Willy Adames abrió la entrada con un doble y anotó con un sencillo de dos outs de Christian Koss, quien fue eliminado por Carroll al intentar un doble.

Verlander (0-3) fue retirado después de permitir un sencillo de apertura a Geraldo Perdomo en el séptimo. Permitió nueve hits.

Kelly (4-2) tuvo 103 lanzamientos para completar siete entradas. Permitió una carrera en ocho hits con ocho ponches. Ha permitido dos carreras o menos en siete de nueve aperturas. Jalen Beeks lanzó un octavo sin carreras y Shelby Miller trabajó el noveno para su segundo salvamento.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-0, Geraldo Perdomo de 3-1. Los venezolanos Eugenio Suárez de 4-0, Gabriel Moreno de 4-2. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-2.

Por los Gigantes, el dominicanos Willy Adames de 4-1 con una anotada. El puertorriqueño Heliot Ramos de 4-3. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-1, Luis Matos de 3-0.