Paul Skenes le dice sí al equipo de EE. UU. para el próximo Clásico Mundial de Béisbol

"Me decía a mi mismo, si me llaman para ser parte del equipo de Estados Unidos, jamás diría que no" Paul Skenes Lanzador derecho de los Piratas de Pittsburgh “

Paul Skenes está listo para enfrentarse al mundo.

El as de los Piratas de Pittsburgh anunció el martes que se unirá al equipo de Estados Unidos cuando el Clásico Mundial de Béisbol regrese la próxima primavera.

El reinante Novato del Año de la Liga Nacional, quien pasó dos años en la Academia de la Fuerza Aérea antes de transferirse a Louisiana State, encabezaría la rotación de los estadounidenses, quienes vienen de quedar subcampeones ante Japón en el Clásico de 2023.

Skenes, quien cumplirá 23 años a finales de este mes, fue la primera selección en el draft amateur de 2023. El derecho ostenta una marca de 14-s7 con una efectividad de 2.16 en 32 aperturas en su carrera. Eso incluye un récord de 3-4 con una efectividad de 2.63 esta temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/ap25121635855209-596f31aa.jpg El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago en Pittsburgh, el jueves 1 de mayo de 2025. (FOTO AP/GENE J. PUSKAR)

Listo para un sí

Skenes dijo la mañana de este martes a MLB Network: "Cuando estaba en el bachillerato, para este tiempo soñaba con que estaría pilotando jets, no enfrenándome a los mejores jugadores de béisbol. He tenido la oportunidad de vestir el uniforme de Estados Unidos en dos ocasiones".

Pero si algo tenía claro, era que si lo llamaban, su respuesta iba a ser positiva.

"Como fanático, he visto las otras ediciones del Clásico Mundial, y me decía a mi mismo, si me llaman para ser parte del equipo de Estados Unidos, jamás diría que no", comentó Skenes.

Anteriormente en su carrera en el béisbol, Skenes había representado a Estados Unidos en dos ocasiones, la primera en un torneo internacional U-12, y la anterior en su segundo año de universidad, cuando jugaba para Louisiana State.

Skenes permitió una carrera en seis entradas el lunes por la noche contra los Mets de Nueva York y salió con la ventaja antes de que el bullpen de Pittsburgh la desperdiciara tarde en una derrota de 4-3.

El Clásico de 2026 se disputará del 17 de marzo en Tokio, Houston, Miami y San Juan, Puerto Rico.

Estados Unidos debutarán en la fase de grupos en Houston del 6 al 11 de marzo.