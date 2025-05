Devers sigue caliente, dispara dos hits, pero Boston pierde

Justyn-Henry Malloy conectó un sencillo como emergente en la novena entrada para finalizar el juego y darles el miércoles a los Tigres de Detroit una victoria de 6-5 sobre los Medias Rojas de Boston.

El cubano Aroldis Chapman (2-2) otorgó una base por bolas a su compatriota Andy Ibáñez para comenzar la entrada. Connor Wong catapultó la pelota al jardín central mientras Ibáñez robaba la segunda base y avanzaba hasta la antesala.

Malloy bateó en lugar de Akil Baddoo y conectó un sencillo al centro.

Alex Bregman conectó un jonrón en la cuarta entrada para poner a Boston arriba por 2-1, pero Detroit empató el juego en la parte baja.

Un jonrón de dos carreras de Riley Greene ayudó a los Tigres a tomar una ventaja de 5-2 en la sexta, pero los Medias Rojas sacaron a Tarik Skubal del juego con una séptima entrada de tres carreras.

Nick Sogard inició la remontada mediante un sencillo con un out. Avanzó a segunda cuando el venezolano Carlos Narváez rompió la racha de Skubal, de 27 entradas sin otorgar una base por bolas. Ceddanne Rafaela terminó la noche de Skubal con un sencillo impulsor.

El mexicano Jarren Duran y el dominicano Rafael Devers empataron el juego con sencillos remolcadores ante Tyler Holton.

Tommy Kahnle reemplazó a Holton y logró que el emergente venezolano Wilyer Abreu bateara para una doble matanza.

Boston colocó corredores en las esquinas con un out en la novena entrada, pero Will Vest (3-0) ponchó a Devers y Bregman bateó para un out forzado en segunda.

Actuación latina

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 5-1 con una empujada. El dominicano Devers de 4-2 con una anotada y una producida. Los venezolanos Abreu de 1-0, Narváez de 3-2 con una anotada.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El cubano Ibáñez sin turno oficial pero con una anotada. El puertorriqueño javier Báez de 4-0.