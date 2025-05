Jeremy Peña se va de 4-4 : "Sigo jugando el mismo juego desde que bateo primero"

El dominicano Jeremy Peña cumplió su mejor actuación de la temporada con cuatro hits, culminando con un sencillo en la octava entrada, que produjo la carrera con que los Astros de Houston superaron el miércoles 4-3 a los Reales de Kansas City.

Carlos Estévez tomó el relevo en el octavo episodio por Kansas City, y su compatriota Peña conectó su tercer lanzamiento para enviar la bola al jardín izquierdo. Dubón anotó y puso a Houston adelante.

"Simplemente he estado intentando jugar el mismo juego", dijo Peña luego del partido. "No he cambiado mucho. Misma preparación, mismo enfoque. Solo bateo en una posición diferente en la alineación. Eso es todo".

Datos Claves Desde que fue movido al primer puesto en la alineación de Houston, el 27 de abril, Peña está bateando .406 (28 de 69) con tres jonrones y 15 carreras impulsadas.

Desde esa fecha, el campocorto dominicano ha aumentado su promedio de bateo de .247 a .315 en los últimos 16 juegos.

En los últimos siete juegos, el infielder quisqueyano tiene un slugging de .774 .

Los Astros estaban abajo por una carrera con un out en la octava entrada, cuando Zach Dezenzo conectó un sencillo y fue reemplazado por el corredor Chas McCormick.

El segundo doble del hondureño Mauricio Dubón en el juego depositó la pelota en la esquina del jardín izquierdo y remolcó a McCormick, empatando el juego y sacando a Michael Lorenzen (3-4) del montículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/15/ap25135059137394-5b1d194b.jpg El campocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, lanza a primera para out a Mark Canha, de los Reales de Kansas City, durante la quinta entrada de un partido de béisbol en Houston, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP/ASHLEY LANDIS)

Josh Hader otorgó una base por bolas en una novena entrada sin carreras para su décimo salvamento después de que Bryan King (1-0) laboró una octava sin anotaciones para llevarse la victoria.

El mexicano Isaac Paredes conectó un jonrón por segundo juego consecutivo por los Astros después de que su batazo en la novena entrada del martes por la noche les diera la victoria por 2-2.

El venezolano Maikel García disparó un jonrón y un doble mientras los Reales construían una ventaja de 3-1.

Actuación latina

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Maikel García de 4-2 con una anotada y dos producidas, Freddy Fermín de 1-0.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 4-4 con dos impulsadas, Yainer Díaz de 3-0. El venezolano José Altuve de 4-0. El mexicano Paredes de 3-1 con una anotada y una producida. El boricua Víctor Caratini de 3-0. El hondureño Dubón de 3-2 con dos anotadas y una empujada.