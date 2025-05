Bryce Harper sigue día a día con los Filis por un golpe en el codo derecho

El primera base de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, sigue día a día mientras continúa recuperándose de un golpe en el codo derecho, lo que deja incierta su vuelta a la alineación.

Harper fue golpeado por una recta de 95 mph lanzada por Spencer Strider, pitcher de los Bravos de Atlanta, durante la primera entrada del encuentro del martes. Aunque las radiografías no indicaron que hubiera fractura, Harper describió la lesión como "todavía muy dolorosa" y aún no ha retomado el bateo.

"No estoy seguro de cuándo volveré a jugar", dijo Harper el viernes antes de que los Filis comenzaran una serie de fin de semana contra Milwaukee. "Me golpeó en un lugar bastante malo. Creo que la hinchazón ha bajado, lo cual es bueno, pero como dije, es un lugar realmente complicado donde me golpeó. También quiero ser inteligente al respecto".

El codo de Harper, que fue sometido a una cirugía Tommy John en 2022, sigue siendo un área sensible. A la luz de la lesión, Harper planea usar un protector en su codo derecho cuando regrese.

"Es realmente difícil encontrar protectores que se sientan bien, que no se sientan tan voluminosos", admitió Harper. "Realmente no los he usado en toda mi carrera. Los he usado de vez en cuando, sólo para sentirlos. Lo hice en los entrenamientos de pretemporada este año por esta razón. No me gustó cómo se sentía".

A pesar del contratiempo, el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional descartó que el lanzamiento de Strider haya sido intencional.

"Obviamente no hubo intención en ello", dijo Harper. "Es un tipo competitivo, un muy buen lanzador".

El dirigente se hizo eco de Harper

El manager de los Filis, Rob Thomson, hizo eco de los sentimientos de Harper, al negar que espere un período en la lista de lesionados para la estrella.

"Tendremos que ver (cuándo puede regresar)", dijo Thomson. "Tenemos que eliminar la hinchazón y que él esté libre de dolor, o cerca de ello".

Harper tomó roletazos y recibió lanzamientos en la primera base antes del juego del viernes, pero no lanzó ninguna bola ni bateó.

Tiene un promedio de bateo de .267 con ocho jonrones y 33 carreras impulsadas en 54 juegos esta temporada. Alec Bohm se ha trasladado de la tercera a la primera base para reemplazar a Harper. El panameño Edmundo Sosa tomó la antesala.