Aaron Judge explica por qué no sale del hotel cuando juega en la ruta

Si eres Aaron Judge, puedes olvidarte de salir a tomar un café cuando juegas en la ruta. De hecho, hacer turismo en cualquier ciudad de béisbol que visiten los Yankees está descartado para el capitán, ya que no sale de su habitación de hotel.

Judge, de 33 años, declaró en una entrevista reciente con USA Today que no sale de su alojamiento cuando el equipo está de gira, y que cuando lo ha intentado se ha convertido en un dolor de cabeza.

El toletero bromeó diciendo que su estatura de 2,00 metros (6'7 pies) lo delata cada vez que sale de gira y recordó lo complicado que puede ser salir del hotel.

Judge intentó tomar un café en Starbucks en Seattle cuando los Yankees estaban en el noroeste del Pacífico hace tres semanas y se encontró rodeado de aficionados mientras estaba en la barra.

"Creo que si fuera un poco más bajo, si me dieran 1,85 metros", dijo Judge. Podría integrarme un poco. Me pongo una gorra de los Yankees y podemos ir. Es la altura. Lo primero que piensan cuando me ven es que soy un jugador de baloncesto. Y luego atan dos y dos.

"Por eso no salgo del hotel la mayor parte del tiempo. Tengo un trabajo que hacer cuando estoy de gira. Intento no explorar demasiado. Puedo hacerlo cuando me retire y conozca estas ciudades. Es parte de la vida cuando juegas para los Yankees. La franquicia más grande del deporte. Te van a reconocer y aclamar sin importar dónde estés".

Es probable que Judge no tenga un respiro de la admiración mientras esté de gira. Su promedio de bateo de .391 es el mejor en las Grandes Ligas y sus 21 jonrones son la tercera mayor cantidad, solo detrás de la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, y el receptor de Seattle, Cal Raleigh.

Algún día habrá un lugar reservado para él en el Parque de los Monumentos del Yankee Stadium. Su número, el 99, será retirado definitivamente. Y cuando Judge se marche, al igual que Joe DiMaggio y Derek Jeter, podrá decirle al mundo lo orgulloso que estuvo de ser un Yankee durante toda su carrera.

"A veces es difícil expresarlo con palabras", dice Judge, "pero nunca jugué en otro lugar. Nunca quise ir a otro sitio. Aquí es donde siento que pertenezco".

El Capitán

¿Quién más organiza cenas de equipo cuando está de gira, alquilando restaurantes enteros donde él paga la cuenta completa?

"Es un ser humano increíble", dice el jugador de cuadro de los Piratas de Pittsburgh, Isiah Kiner-Falefa, quien pasó dos años con los Yankees. "Creo que lo mejor de él es que cada vez que estás cerca, te hace sentir a su nivel, como si fueras el mismo tipo de jugador.

"Te aporta confianza y arrogancia como jugador". Como persona, siempre está ahí para ti. Y, además, es el mejor jugador del mundo. No me imagino cómo lo hace todo, cómo lo maneja todo y aun así rendir al nivel que lo hace, porque es el jugador más desinteresado con el que he jugado.

Cuando el nuevo relevista de los Yankees, Devin Williams, tuvo dificultades a principios de año, Judge estuvo presente en su vestuario todos los días, asegurándose de que aguantara. Cuando el jardinero central Cody Bellinger tuvo dificultades para adaptarse a Nueva York al comienzo de la temporada, al igual que el jardinero Trent Grisham el año anterior, Judge también estuvo ahí para apoyarlos.

"Todos ven lo que hace en el campo y dicen: '¡Es el mejor jugador!'", dice Grisham. "Pero creo que es más valioso por cómo dirige el vestuario, cómo se comporta, cómo asume toda la atención de los medios, toda la presión, y aún así es capaz de mantener una sonrisa en su rostro, ser el mejor del vestuario y cuidar de todos. Él simplemente cambia todo este lugar.

Fuera de serie

Y cuando Paul Goldschmidt se convirtió en agente libre este invierno, intentando decidir adónde ir después de pasar 14 años en la Liga Nacional con San Luis y Arizona, un día recibió un mensaje de texto. Era una propuesta de reclutamiento de Judge.

"Recuerdo haberle enviado el mensaje", dice Judge. "Oye, tenemos una pequeña vacante en primera base. Creo que encajarías perfecto. Este es el tipo de cultura y ambiente para el que creo que naciste".

Decisivo

"Lo único que intento decirles a muchos de los chicos que vienen aquí, incluso si estuvieron en otros equipos antes, es que estaban destinados a ser Yankees. Paul Goldschmidt estaba destinado a ser Yankee". Dice Goldschmidt: "Aaron es quien hace que ser Yankee sea maravilloso. Él es una gran razón por la que quieres jugar aquí".