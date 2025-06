Los pitcheos le están pasando cerca a Luis Mercedes, pero eso para nada le preocupa.

La Liga que lleva el nombre del dirigente deportivo enfrentaría una inminente mudanza, luego de la resolución del Concejo de Regidores del Distrito Nacional (mayo 17, 2025), que permite urbanizar los terrenos que rodean el Estadio Quisqueya, justo donde se encuentra la entidad que encabeza.

"A eso yo no le doy importancia", dice el presidente de la Liga Luis Mercedes, quien llegó en 1977 a esos terrenos donde opera, cerca del Estadio Quisqueya, "por una orden presidencial". Además, "al único que yo escucho es al Presidente. La Liga Mercedes es una orden presidencial".

Restarle importancia a ese hecho, quizás venga amparado por la cantidad de veces que se ha mencionado un proceso de cambio de uso de suelo en los alrededores del Quisqueya y eso supone una mudanza, que no ha llegado a efecto. "Yo tengo aquí ya 48 años y desde que estoy aquí yo me estoy yendo", dice.

Solo se iría, advierte, si el presidente de la República así lo ordenara. "Oyes a todo el mundo con proyectos. No. Hasta que el presidente de la República no hable, yo no creo nada. Para mí todo eso que están hablando es mentira".

Pero en marzo de 2023, el presidente Luis Abinader se refirió al tema. "Les doy una buena noticia, y es que hay un planteamiento público privado que estamos trabajando para tener un estadio de categoría mundial", dijo el mandatario, en exclusiva a Diario Libre.

El dirigente de 77 años (marzo 2, 1948) tal vez desconoce ese comentario, aunque tal como señala, no es quizás lo suficientemente contundente.

"La única vez (que temió una mudanza) fue en el penúltimo Gobierno de Leonel Fernández, que ya yo estaba recogiendo", recuerda, pero tampoco resultó.

De acuerdo, pero...

Mercedes favorece el proyecto de urbanización y que conlleva la construcción de un nuevo parque, pero con algunas condiciones.

"Todo lo que sea en bien para el país yo estoy de acuerdo", señala. "Siempre y cuando es bien para el país", pero su mudanza ocurrirá "siempre y cuando lo diga el Gobierno dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/04/03062025-liga-deportiva-luis-mercedes-1-2769cd41.jpg Luis Mercedes dice que le han ofrecido tres terrenos, pero no han dado resultados. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Aspira, además, que la remodelación incluya la reubicación de su liga en la zona. "Si van a tumbar y a mí me ponen en otra esquina, yo lo acepto. No me opongo a nada, pero siempre que sea por la ley", dice.

Tampoco está cerrado a otra ubicación, pues "todo en la vida se puede".

Y de hecho, detalla, le han ofrecido terrenos en los sectores Juan Guzmán, otro al lado del Aeropuerto del Higüero y un tercero antes de llegar al Hipódromo. "Cuando me vayan a sacar, yo quiero ver los plays hechos. Este es un país que se vive de hablar mentira y de confundir a la gente".

Presidencialista Mercedes, nativo de Yásica, Puerto Plata y en la capital desde los dos años de edad, ha visto pasar muchos presidentes desde que tiene conciencia. Y tal como sucedió con Fernández, lo mismo espera ocurra con Abinader. "Que Luis Mercedes se va, que no se va, eso no es verdad. Hasta que yo no oiga al presidente" Abinader, señala Mercedes."Este es un país presidencialista. Y ustedes pueden estar seguro que cuando esto lo vayan a hacer, el presidente me va a mandar a buscar".