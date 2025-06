El jardinero dominicano Ángel Martínez pegó un jonrón de dos carreras en el mismo primer episodio y su compatriota Luis Ortiz ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios para que los Guardianes de Cleveland vencieran 4-0 a los Yankees de Nueva York.

Ortiz (3-6) tuvo una actuación dominante en Yankee Stadium, ya que solo le permitió a los Mulos del Bronx, tres sencillos (todos hits), y dio tres boletos, para anotarse su primer triunfo desde el 18 de abril.

El pitcher petromacorisano ahora tiene una efectividad de 2.28 en 27 y dos tercios de entradas lanzadas, correspondientes a sus últimas cinco salidas.

Cuando el dirigente Stephen Vogt entró al montículo para pedirle la pelota a Ortiz, su compatriota y tercera base, José Ramírez, fue a felicitarlo por su excelente labor.

"Es un gran orgullo para mí. (Ramírez) siempre me ha apoyado mucho. Es un gran momento para mí conocer a alguien que me apoya tanto como él cuando me anima en esas situaciones", dijo Ortiz a través del intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/05/ap25148736072437-4deb5894-1-72251d9a.jpg Ángel Martínez ha aportado bateo de poder para Cleveland. (AP/ARCHIVO)

El cuarto de Martínez

Mientras que el prospecto de 23 años, Ángel Martínez, quien fue subido por los Guardianes el 11 de abril, conectó su cuarto vuelacercas del año en la misma primera entrada. El batazo fue con su compañero Steven Kwan a bordo, y Cleveland se puso arriba 2-0.

En 46 partidos, Martínez batea para .252, con 22 remolcadas, 18 anotadas, siete robos y su equipo lo propuso como candidato al outfield para primera vuelta de votaciones correspondientes al Juego de las Estrellas 2025.

Kyle Manzardo y Daniel Schneeman también conectaron cuadrangulares solitarios para Cleveland que no le ganaban por blanqueada a los Yankees en el Bronx, desde el 9 de agosto de 2014.

Los dominicanos

Por los Yankees, Jasson Domínguez no vio acción.

Por los Guardianes, Enmanuel Clase lanzó el noveno permitiendo dos hits, pero sacó los tres outs por la vía del ponche.