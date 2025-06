Juan Soto, el bateador que los lanzadores no quieren enfrentar en un séptimo partido

Juan Soto ya carbura, el pobre arranque de los primeros dos meses como un Met parece quedar en el pasado, y los lanzadores de la MLB tienen claro que se trataba de un bache ofensivo.

Así lo demuestra una encuesta anónima que hizo The Athletic con pitchers a los que preguntó cuál era el bateador que menos quisieran enfrentar en un séptimo partido de la Serie Mundial.

"Su disciplina en el plato, su ausencia de ponches y su potencia son realmente difíciles de enfrentar. No hay muchos bateadores con la potencia para batear así, pero no con el ponche. Comete errores siempre. No persigue", respondió uno de los entrevistados.

Las opciones

Nombres como Ronald Acuña Jr., Ohtani, Mookie Betts y hasta Fernando Tatis Jr. fueron mencionados con frecuencia. Pero Soto copó el mayor número.

"Es ridículo. Si hay un momento en el que puede encenderse, simplemente lo hace. Es una locura", expresó un pitcher.

Soto disparó su cuadrangular 13 de la campaña en el partido del miércoles ante los Nacionales y llegó a 35 vueltas remolcadas, en la tercera entrada y su OPS trepó a .850.

"Tiene un control increíble de la zona de strike. Sabes que probablemente no la perseguirá. Además, tiene una potencia increíble y puede batear la pelota a todos los campos. Es un out muy difícil", expresó otro lanzador.

Soto sigue siendo una máquina de producción: alto porcentaje de embasarse, poder, paciencia y consistencia.

"Es muy disciplinado. Parece que no le pega nada suave. A todo lo que está en la zona, le da con todo. Su disciplina es casi intimidante, por decirlo de alguna manera. En una situación de apalancamiento, es como si tuvieras que hacer un lanzamiento perfecto", dijo otro lanzador.

Un bateador que basa su juego en una precisión quirúrgica al bate, más técnica que espectáculo, lo cual podría explicar su ausencia en este tipo de listas que se guían por el "factor entretenimiento".