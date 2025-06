Video | Frankie Montás está prácticamente listo para su regreso a Grandes Ligas

Frankie Montás está pautado a lanzar en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York en el inicio de su proceso de rehabilitación de la lesión que sufrió durante los campos de entrenamientos y que no le han permitido lanzar este año a nivel de Grandes Ligas.

Montás que está en el primero de un contrato de dos años y 34 millones de dólares con el equipo de Queens estaba pautado para realizar su quinta salida de rehabilitación este viernes.

"Poquito a poquito me voy sintiendo mejor, esperando la oportunidad para tratar de ayudar el equipo lo mejor que pueda", le dijo el lanzador dominicano a Melvin Domínguez para el Diario Deportivo de Luis Tomas Rae Barret.

El derecho de 32 años de edad, tuvo marca de 7-11 y 4.84 de efectividad con los Rojos y los Cerveceros el año pasado, antes de firmar su contrato con el conjunto neoyorquino.

Según sus palabras Montás tiene la expectativa de estar en un montículo de Grandes Ligas en alrededor de dos semanas como máximo con la finalidad de ayudar al equipo que se encuentra en la primera posición de la tabla en la Liga Nacional.

"Eh, si Dios quiere las próximas dos semanas o algo, una semana, dos semanas, pero gracias a Dios las cosas están saliendo bien, me estoy sintiendo bien", agregó. "No me duele nada y nada, como te dije, esperando que se me dé la oportunidad para poder ayudar en lo que en lo que se pueda."

Los Metros y Montás entienden que estará listo para lanzar en el "Big Show" antes de la pausa del Juego de Estrellas que se celebrará en el Truist Park de Atlanta este año en el mes de julio, con la finalidad de tener la mayor cantidad de salidas posibles.

El principal enfoque del nativo de Sainaguá está enfocado en fortalecer su físico y trabajar cosas en el repertorio que ya tiene, sin incluir nuevos pitcheos,

No ha tenido comunicación con la gerencia del Clásico

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol que será celebrado en el mes de marzo del año próximo, expresó que siempre ha estado en disposición de representar al país, pero que no ha recibido el llamado.

"Siempre he estado disponible. Eh, y nada, yo creo que cada pelotero dominicano le gustaría representar a su país, ¿me entiende? Lleve esa bandera en alto", agregó.

"Si, si se me hace el llamado, claro que sí, yo estaría disponible", concluyó diciendo sobre su deseo de ser parte del equipo nacional.