Guerrero Jr., dice jugará el Clásico con RD, pero no cierra las puertas a futuro a Canadá

Vladimir Guerrero Jr., ratificó su compromiso de jugar para la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Pero dejó abierta la puerta para algún día representar a Canadá, el país donde nació y donde juega la mayoría de sus partidos con los Blue Jays.

Así lo hizo saber Guerrero Jr., en una entrevista con The Score, donde explicó las razones que le hicieron inclinarse por el cuadro dominicano en el evento, cuya próxima edición tendrá lugar en marzo de 2026.

A la pregunta de por qué se inclinó por Dominicana, Guerrero Jr., contestó:

"Buena pregunta. Nací en Canadá, pero crecí en la República Dominicana. Mi padre nunca fue a un Clásico Mundial de Béisbol. De niño me decía que debía representar a la República Dominicana si alguna vez tenía la oportunidad. Crecí con esa idea. Así que creo que jugaré con la República Dominicana, pero quizás, si no me retiro, algún día juegue con Canadá", dijo el inicialista de los Azulejos.

Guerrero Jr., estuvo inscrito en el equipo dominicano que disputó la edición 2023, pero sufrió molestias en su rodilla derecha a menos de una semana del arranque de la justa y tuvo que verlo desde las gradas.

Esa baja dio lugar a la entrada al equipo de Jeimer Candelario, quien jugó en la inicial para el equipo que dirigió Rodney Linares.

A pocos menos de un año del torneo, Guerrero Jr., es el favorito sin competencia para ocupar el primer cojín del equipo dominicano que tendrá como dirigente a Albert Pujols y que forma parte del grupo D en Miami, junto a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

En la entrevista con The Score, Guerrero Jr., reveló que Teoscar Hernández, Fernando Tatis Jr., y Ronald Acuña son los tres jugadores que no pertenecen a los Azulejos con los que mantiene una relación más cordial. Aseguró que habla prácticamente todos los días con ellos.

Las llaves

El Grupo A se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, del viernes 6 al miércoles 11 de marzo, con Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico. La isla del encanto fue sede anteriormente en los torneos de 2006, 2009 y 2013.

El Grupo B en el Parque Daikin de Houston, también jugará sus encuentros del viernes 6 al miércoles 11 de marzo. La casa de los Houston Astros, que recibirá al Clásico Mundial por primera vez, contará con las selecciones de Brasil, Gran Bretaña, Italia, México y Estados Unidos.

El Grupo C se jugará en el Tokio Dome de Tokio, la capital de Japón, del jueves 5 al martes 10 de marzo. Los equipos que competirán en Tokio incluirán al equipo anfitrión, el campeón de la última edición del Clásico Mundial, junto con Australia, Corea del Sur, República Checa y Taiwán.

Al igual que en el Clásico Mundial del 2023, en primera ronda se jugará un todos contra todos en cada grupo, que clasificará dos países a la segunda ronda. Los clasificados de los grupos A y B pasarán a Houston, mientras que los dos mejores de los sectores C y D jugarán en cuartos de final en Miami.

Las fases

La segunda ronda, las semifinales y la final consistirán en partidos de eliminación directa.

World Baseball Classic Inc. (WBCI), el organizador del Clásico Mundial de Béisbol, estableció que el evento se dispute del 5 al 17 de marzo del próximo año.

WBCI es una entidad formada por las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB), la Asociación de Peloteros de MLB (MLBPA) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), principalmente, y las ligas de Japón (NPB) y Corea del Sur (KBO) como socios secundarios.