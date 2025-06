Pedro Martínez cuestiona a David Ortiz por comentarios y manejo sobre Devers

Pedro Martínez y David Ortiz son como hermanos, el segundo asegura que le debe parte de su éxito al primero, pero la salida de Rafael Devers de los Medias Rojas hacia los Gigantes los tiene con posiciones distintas y hasta enfrentados.

"Me quedé impactado, como todos los demás", dijo Martínez en una entrevista reciente (h/t BR Walk-Off). "Me quedé impactado, porque si intentas convencerme, conociendo a Rafael Devers, de que Rafi es un mal compañero o que no juega bien en equipo, mientes".

"¿Vas a decirme que es una mala influencia en el vestuario? No lo es. ¿Acaso quiere jugar todos los días? Sí, probablemente por eso estaba enojado", explicó el tres veces ganador del premio Cy Young.

Martínez criticó al ícono de los Medias Rojas, David Ortiz, por sus recientes comentarios sobre Devers, en los que el Big Papi señaló el ego de Devers como el factor que deterioró la relación con Boston y lo juzgó por su comunicación, o la falta de ella, con él.

Martínez cree que Big Papi debería haberse guardado esos comentarios y haber hablado con Devers en privado.

"Big Papi también cometió un error en los entrenamientos de primavera al hablar frente a las cámaras sobre algunas cosas que necesitaba decirle a Devers", dijo Martínez. "Eso debería haberse manejado internamente. Big Papi debería haber salido con Devers para hablar de esas cosas, no hablar abiertamente en el campo, porque las cámaras pueden captar todo lo que decimos".

"La organización siempre estará ahí", reiteró Ortiz en una entrevista con Ken Rosenthal de The Athletic publicada el lunes. "Los jugadores van y vienen. Como jugador, a veces tienes que dejar el ego a un lado y entender que, una vez que te pagan, tienes que encontrar la manera de hacer lo que te dicen. Ese es un mensaje para todos los jugadores jóvenes que creen que su futuro supera al del béisbol. No digo que Devers fuera así. Es humilde. Es un buen chico. Pero a veces, cuando eres joven e inmaduro, no te das cuenta".

"Ese fue el primer error de Big Papi. Además, no me gusta escuchar esos comentarios después de que pasan cosas así", continuó Martínez. "Me hubiera encantado que Big Papi viniera, agarrara a Devers, fuera a un restaurante, fuera a su casa, organizara una barbacoa y hablara con Devers en su casa".

Martínez también criticó la forma en que se desarrollaron públicamente las cosas entre Devers y los Red Sox.

"El asunto se manejó mal desde el principio", dijo Martínez. "Esto debería haber sido manejado por gente del béisbol, no por la gerencia, no filtrarlo a los medios, no tener un intercambio entre los medios y [el mánager] Alex [Cora], [el presidente] Sam Kennedy y [el director de béisbol Craig] Breslow".

Los Giants presentaron oficialmente a Devers el martes, apenas unas horas antes de su debut en San Francisco contra los Cleveland Guardians. El traspaso espectacular incluyó la salida de los Gigantes del abridor zurdo Kyle Harrison, el diestro Jordan Hicks, el prospecto de jardinero James Tibbs III y el lanzador de ligas menores de bajo nivel José Bello.

Aunque el ambiente era muy bueno en San Francisco, a Martínez no le gustó la forma en que los Medias Rojas manejaron la conferencia de prensa sobre el canje.

No ayudó

"La conferencia de prensa que dieron el otro día no ayudó en nada, porque se escucha a la gerencia, a Sam Kennedy, a Breslow y a todos esos chicos hablando de la situación", dijo Martínez.

"Hablaron de campeonatos y cosas así, pero no se trata solo de campeonatos. No se trata de lo que hemos hecho, sino de comprender al ser humano dentro del uniforme. Eso es lo que probablemente nadie entiende de Devers. ¿Cómo se sintió cuando le dijiste que se deshiciera del guante? ¿Se ofendió? ¿Se sintió raro por no ser tratado como alguien que pudiera merecer un puesto en el infield?".

"Creo que hubo mucha falta de comunicación, pero debería haber sido manejado por gente del béisbol. Gente que ha estado ahí, que entiende lo que es usar el uniforme y al mismo tiempo ser humano. No creo que lo hicieran bien".

En una entrevista aparte con "Talkin´ Baseball", Martínez confirmó su opinión sobre el traspaso y se entristeció al pensar en cómo podría afectar el futuro de Boston.

La reputación de un jugador lo es todo, pero lo mismo aplica a una organización y a quienes la dirigen.

"Todo el mundo está pendiente de Boston, y pasamos de ser probablemente el equipo más, diría yo, adorable de los últimos 20 años a probablemente uno de los equipos que todos observarán en el futuro y dirán: ´Si trataron así a Devers [o] Chris Sale, si le faltaron el respeto a Jon Lester de esa manera, los agentes libres verán a Boston de otra manera´", dijo Martínez.

Arremete contra el equipo

"Eso es lo que me preocupa, que la cultura que dejamos atrás —Dustin Pedroia, David Ortiz, Manny Ramírez, Jason Varitek, todos esos grandes jugadores que pasaron por la organización— desaparezca. Y la gente empiece a ver a Boston como una mala organización. Una organización que no respeta a sus jugadores. Y eso me disgustaría, porque pasamos de ser uno de los equipos más populares de los últimos 25 años a ser probablemente uno de los equipos más odiados del béisbol, y no quiero ver eso", explicó el inmortal dominicano.

Cuando le preguntaron a Martínez sobre los comentarios de Breslow, en los que afirmó creer que los Medias Rojas habrán ganado más de lo que habrían ganado de otra manera tras el canje de Devers, no pudo evitar reír.

"No, no estoy de acuerdo", dijo. En el béisbol, siempre hay algo que te mantiene humilde. Si no me muestras las cifras que indican que el equipo va a mejorar sin Devers y los nuevos jugadores que [los Medias Rojas] están adquiriendo en el intercambio, entonces no tengo motivos para creerlo.

Bueno, está claro de qué lado está Martínez. Y aunque siempre apoyará a los Medias Rojas, está claramente molesto con la forma en que manejaron el sorprendente intercambio y el rumbo que están tomando.