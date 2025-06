El dominicano Dennis Santana apela la suspensión por tratar de golpear a fanático

Dennis Santana, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, fue suspendido cuatro juegos y multado con una cantidad no revelada por "conducta agresiva hacia un aficionado" tras un incidente en el Comerica Park el jueves, anunció la Major League Baseball.

Santana decidió apelar la sanción, lo que significa que estará disponible para seguir lanzando en la serie contra los Texas Rangers del fin de semana y hasta tanto llegue una respuesta de la liga.

Durante el partido de la doble cartelera del jueves contra los Tigres de Detroit, Santana fue visto intercambiando palabras con un aficionado sentado sobre el bullpen de los Piratas. La interacción finalmente escaló hasta que Santana saltó y le lanzó un golpe al espectador. Luego fue sujetado y retirado de las gradas.

Santana declaró a la prensa después del partido que el aficionado le hizo comentarios que "se pasaron de la raya en varias ocasiones", aunque no especificó qué dijo. El jugador de 29 años posteriormente expresó su arrepentimiento por sus acciones al mánager Don Kelly, según Alex Stumpf de MLB.com.

Santana se ha convertido en un pilar del bullpen de Pittsburgh esta temporada, con una efectividad de 1.72 y un WHIP de 0.83 con 25 ponches y cinco salvamentos en 32 apariciones esta temporada. Tras el incidente, el personal del bullpen de los Piratas y un compañero de equipo alejaron a Santana de las gradas y lo sujetaron.

"Ustedes me conocen, soy una persona tranquila", declaró Santana a los periodistas después del partido. "Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos en los que he jugado. Este tipo se pasó de la raya varias veces".

Santana comentó que el altercado tuvo lugar alrededor de la séptima entrada del partido, y añadió que nunca se había visto involucrado en un incidente similar con un aficionado en su carrera beisbolística.

"Se pasaron de la raya demasiadas veces", dijo Santana tras ser preguntado sobre su opinión sobre el incidente. "No solo justifica las acciones, sino que fue demasiado".

También señaló que habló con el mánager de los Piratas, Don Kelly, sobre el altercado después del partido y le dijo que lamentaba lo que había hecho, pero insistió en que era un profesional.

Antes del partido del viernes, Kelly habló con los medios sobre el incidente.

Su defensa

"Todos aquí conocen a Dennis Santana y lo tranquilo, sereno y sereno que es, y el tipo de persona que es", dijo Kelly. "Creo que, como jugador, al repasar mi carrera, cuando sales de gira, esperas que te tomen el pelo.

Desde el punto de vista de un aficionado, esperas ciertas cosas, pero hay un límite al que puedes llegar. Y, según tengo entendido, ayer lo cruzamos".

El diestro ha tenido un comienzo fulgurante con los Piratas esta temporada, con una efectividad de 1.72 y 25 ponches en 31 entradas y un tercio.

Ha jugado para cinco equipos diferentes a lo largo de sus ocho años de carrera en la MLB, incluyendo periodos con los Mets (2023) y los Yankees (2024).