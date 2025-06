Devers: "Hubiese jugado en primera si Boston me lo pedía en los entrenamientos"

Apenas pasaron cinco días desde que Rafael Devers fue traspasado por el equipo de toda su carrera para tenerlo por primera vez como rival. El dominicano confesó a MLB.com que si se le hubiese planteado antes de los entrenamientos la opción de jugar en la inicial lo hubiese aceptado y se evitaba la crisis que terminó enviándolo a San Francisco.

Rodeado de micrófonos y cámaras, Devers habló con los medios de comunicación durante aproximadamente 13 minutos y, en general, consideró que la acrimonia que había tenido en sus últimos meses con los Medias Rojas como "el pasado".

¿Qué les diría Devers a los aficionados de los Medias Rojas que se preguntaban por qué cambió su reticencia a jugar en primera base tras su canje?

"Diría que he conseguido buenos números en Boston y siento que me he ganado algo de respeto", dijo Devers. "Y si me hubieran preguntado al comienzo de los entrenamientos de primavera, sí, habría jugado".

Sin embargo, eso no estaba sobre la mesa en ese momento porque Triston Casas, quien se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda el 2 de mayo, aún se encontraba sano.

Este fin de semana presentó una inusual oportunidad de conseguir un cierre, ya que ocurrió tan pronto después de que las partes se separaran.

Durante el día libre del jueves para los Medias Rojas, y después de que los Gigantes terminaran su partido de la tarde, Devers se reunió con algunos de sus excompañeros.

"Han sido unos días agitados, se siente una semana larga", dijo Devers. "Pero ayer vi a mis amigos, así que estoy feliz de poder verlos y estoy muy contento. Pasé un tiempo con ellos y es un poco extraño verlos tan pronto".

¿Quería Devers dejar los Medias Rojas?

"Eso es cosa del pasado. No son decisiones que yo controle, y por eso lo dejo en el pasado ahora mismo", dijo Devers.

Devers parece estar feliz con el presente, que incluye un uniforme blanco, naranja y negro con el número 16 en la espalda.

¿Cuánto tiempo hacía que el jugador de 28 años no se sentía tan feliz profesionalmente?

"Mucho tiempo", indicó Devers. "No sé cómo explicarlo, pero las sensaciones que he tenido desde que estoy aquí... sí, he sido feliz. Me siento muy relajado ahora".

No parece que Devers debute como titular en primera base contra su exequipo, pero está disfrutando del proceso de aclimatación.

"Me siento cómodo [en las prácticas] y, como dije antes, no es una posición que se aprende de la noche a la mañana", agregó Devers. "Solo tengo que seguir practicando allí".

Devers envió un mensaje a la afición que lo vitoreó durante su etapa con los Medias Rojas, que comenzó en julio de 2017.

"Di el 100% cada vez que salí al campo", dijo Devers. "Estoy agradecido con la afición que me apoyó y simplemente quiero darles las gracias".