El relevista dominicano de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, se encuentra en el ojo del huracán tras ser captado en video intentando golpear a un fanático en el Comerica Park de Detroit, durante el segundo juego de una doble jornada frente a los Tigres.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve a Santana, de 29 años, saltando hacia las gradas desde el bullpen, extendiendo el brazo para intentar golpear a un aficionado, en presencia de un oficial de seguridad.

Aún se desconoce qué provocó el altercado, pero el fanático fue expulsado del estadio, según reportó Cody Stavenhagen de The Athletic.

Hasta el momento, la organización de los Piratas de Pittsburgh no ha emitido declaraciones sobre el incidente.

Pieza clave del cierre

Santana, nativo de San Pedro de Macorís, ha sido una de las gratas sorpresas del bullpen de Pittsburgh esta temporada.

En 32 apariciones en 2025, acumula una efectividad de 1.72, con 25 ponches en 31.1 entradas, consolidándose como pieza importante en las últimas entradas. El jueves, contribuyó con un out clave en la victoria de los Piratas 8-4 ante los Tigres.

El dominicano llegó al equipo a mediados de 2024 tras ser dejado en asignación por los Yankees de Nueva York.

Desde entonces, su rendimiento ha mejorado notablemente, en parte gracias al trabajo que ha realizado bajo la mentoría del cerrador cubano Aroldis Chapman, quien le ayudó a desarrollar un nuevo régimen físico que le permitió ganar masa muscular.

En sus ocho temporadas en Grandes Ligas, Santana acumula marca de 13 victorias y 16 derrotas, con efectividad de 4.38 y 234 ponches en 252.2 entradas, vistiendo los uniformes de Dodgers, Rangers, Mets, Yankees y ahora Piratas.

"Ustedes me conocen, soy una persona tranquila. Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos en los que he jugado. Este tipo se pasó de la raya varias veces", dijo Santana luego de finalizado el encuentro a través de un intérprete.