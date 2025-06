Fernando Tatis Jr., demanda a empresa que le prestó dinero y la califica de "depredadora"

Fernando Tatis Jr. está utilizando las leyes de protección al consumidor de California para demandar a Big League Advance (BLA), la compañía que le prestó dinero como jugador de ligas menores a cambio de una parte de sus futuras ganancias.

En una demanda presentada el lunes ante el Tribunal Superior de California en San Diego, Tatis busca responsabilizar a BLA por "prácticas comerciales abusivas y predatorias, que descaradamente impulsan préstamos ilegales a atletas jóvenes y vulnerables, la mayoría de países latinoamericanos económicamente desfavorecidos", según un comunicado de prensa del equipo legal de Tatis.

La demanda fue reportada por The Athletic y el San Diego Union-Tribune. Tatis busca una medida cautelar pública, según declaró el exsenador estatal de California Robert Hertzberg, miembro del equipo que apoya a Tatis en su demanda. La demanda aún no se ha hecho pública electrónicamente.

"Los legisladores de California han implementado protecciones serias y directas contra la actividad financiera predatoria, pero la BLA sigue ignorando nuestras leyes para implementar un modelo de negocio basado en prácticas prohibidas, engañosas y abusivas", declaró Hertzberg.

La estructura

La BLA ofrece pagos por adelantado a jugadores selectos de ligas menores a cambio de un porcentaje de sus futuras ganancias en la MLB. En este caso, la BLA le dio a Tatis 2 millones de dólares cuando tenía 19 años. Spor Business Journal contactó al fundador de la BLA, Michael Schwimer, para obtener comentarios.

Tatis firmó un contrato de 14 años por 340 millones de dólares con los Padres en 2021. Como resultado, Hertzberg afirmó que Tatis le debía a la BLA el 10%, o 34 millones de dólares. Tatis ha pagado una cantidad no revelada del dinero adeudado, cuyo vencimiento se extiende durante la vigencia del contrato.

"Estoy luchando esta batalla no solo por mí, sino por todos los que aún persiguen sus sueños y esperan brindarles una vida mejor a sus familias. Quiero ayudar a proteger a los jóvenes jugadores que aún no saben cómo protegerse de estos prestamistas abusivos y esquemas financieros ilegales. Los jóvenes deben centrarse en su pasión por el béisbol, no en evadir negocios turbios", declaró Tatis.

Una victoria para Tatis, dijo Hertzberg, significaría la rescisión de su contrato con BLA y la prohibición de incurrir en este tipo de comportamiento en California con otros atletas, lo que también anularía cualquier contrato existente.

El acuerdo

Tatis era un prospecto de ligas menores poco conocido en el sistema de los Padres en el momento de la firma del contrato con BLA. Al año siguiente, se convirtió en uno de los 10 prospectos más prometedores del béisbol.

En una entrevista de 2018 con Ken Rosenthal de The Athletic, Tatis afirmó no estar preocupado por sus futuras obligaciones financieras con BLA. Pero, al parecer, ha cambiado de opinión desde entonces.

Tatis es el cliente más destacado de BLA, que afirma haber fichado a más de 700 jugadores.

El exjugador de Grandes Ligas Francisco Mejía demandó a BLA en 2018, alegando las tácticas "desmedidas" que BLA utilizó para persuadirlo de que renunciara al 10% de sus futuras ganancias de la MLB a cambio de tres pagos separados por un total de 360,000 dólares.

Finalmente, desistió del caso. Esta temporada, Tatis ha jugado 75 partidos con los Padres, bateando para .268 con 14 jonrones y 34 carreras impulsadas. Su carrera incluye dos participaciones en el Juego de Estrellas de la Liga Nacional, dos Bates de Plata, un Guante de Oro y un Guante de Platino.

En 2021, Tatis lideró la Liga Nacional con 42 jonrones. Se perdió la temporada 2022 debido a una suspensión por sustancias prohibidas y lesiones, y regresó en 2023 para convertirse en el jardinero derecho titular de los Padres.