El tan anhelado debut con los Mets de Nueva York del lanzador dominicano Frankie Montas, se hará realidad a las 7:10 pm cuando su equipo se mida a los Bravos de Atlanta, en el segundo de una serie de cuatro partidos.

El mundo del béisbol espera que Montás luzca como el lanzador que ha sido una fuente constante de entradas y ponches a lo largo de sus nueve años de carrera.

Montás, luego de una campaña de 7-11 y 4.84 de efectividad con los Rojos y Cerveceros en 2024, firmó por dos años y 34 millones de dólares (más una opción para una tercera temporada), pero en el Spring Training se lastimó un músculo de la espalda que la ha impedido jugar para los Mets.

Luego de seis aperturas de rehabilitación en las Ligas Menores, su efectividad fue de 12.05, pero lo más importante es que ya su cuerpo se siente en condiciones de lanzar durante las exigentes faenas de las Grandes Ligas.

Ya tiene salud

"No fue como quería. Pero en cuanto a salud, me ha ido bastante bien, y para ser sincero, me siento listo para salir a competir", dijo Montás al concluir su última salida en Triple A en la que permitió cinco carreras, renovando disparando las alarmas sobre su preparación para volver al Big Show.

"Era bastante agresivo con la forma en que salía de la pelota, con la forma en que usaba todos sus lanzamientos, y lo he visto lanzar durante muchos años a este nivel y tener éxito", dijo Carlos Mendoza, dirigente de los Mets, sobre Montás.

"Así que la expectativa con él es salir al terreno de juego, competir y darnos la oportunidad de ganar un partido de béisbol cada vez que tome la pelota, a partir de hoy", indicó Mendoza, asegurando que su velocidad se encuentra en niveles normales, además de afirmar que su espalda está completamente sana.