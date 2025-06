En Chicago habrían vetado de forma indefinida al aficionado que ofendió a Kete Marte con su madre

La estrella de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, estaba visiblemente llorando en el campo el martes, y nadie supo por qué hasta después del partido.

Controlando sus emociones, el mánager Torey Lovullo reveló a la prensa que Marte estaba molesto después de que un aficionado en el Rate Field de los White Sox de Chicago le gritara algo sobre su madre, quien falleció en un accidente automovilístico en 2017, según Casey Drottar de MLB.com.

Un aficionado de 22 años fue expulsado y admitió ser él quien dirigió los comentarios a Marte, según Jesse Rogers de ESPN. El aficionado se mostró "muy arrepentido y apesadumbrado", según Rogers, y desde entonces ha sido vetado indefinidamente de los partidos en casa de los White Sox.

La madre de Marte, Elpidia Valdez, falleció en República Dominicana a mediados de la temporada 2017 de los D-backs, poco después de hablar con Marte por teléfono. Marte quedó profundamente afectado, dejó el equipo para volar de regreso a República Dominicana y se perdió cuatro partidos. Ocho años después, su muerte todavía lo afecta profundamente.

Respuesta de Lovullo, vía Nick Piecoro del Arizona Republic: "Lo miré fijamente cuando lo escuché", dijo Lovullo. "Lo miré fijamente y él también miró a la persona. Bajó la cabeza y me di cuenta de que tuvo un impacto inmediato en él, sin duda".

No está claro qué dijo realmente el aficionado —Lovullo se negó a repetirlo—, pero se vio al mánager abrazando a Marte durante un cambio de lanzador, mientras el campocorto Geraldo Perdomo también le ofrecía consuelos.

Cuando se le preguntó qué le dijo a Marte, Lovullo respondió: "Te quiero y estoy contigo. Estamos todos juntos y no estás solo. Pase lo que pase, lo que se haya dicho o lo que hayas escuchado, ese tipo es un idiota y no debería afectarte".

Perdomo exigió que se vetara del béisbol al aficionado en cuestión, según The Republic:

"Eso no puede pasar", dijo Perdomo. Todo el mundo sabe cómo es Ketel. Es divertido. Juega con intensidad. Lo siento por él. Me enoja. Espero que la MLB pueda hacer algo con ese tipo. No sé quién fue, pero tienen que hacer algo. No podemos seguir haciendo esa [censurado] aquí en la MLB.

Perdomo añadió: "Debería ser suspendido, sin duda". Los D-backs ganaron el partido 4-1, con Marte yéndose de 4-2 con un jonrón solitario en la primera entrada.

Marte se encuentra en camino de lograr la mejor temporada de su carrera y es uno de los aspirantes al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, tras quedar tercero la temporada pasada.

El actual Bate de Plata en la segunda base registra un promedio de bateo de .320/.424/.608 con 15 jonrones hasta el martes. Es el miembro con más años de servicio en el equipo, desde 2017.

Un año malo

Han sido días difíciles para los D-backs. Los bateadores de la parte media del orden, Corbin Carroll, Eugenio Suárez y Josh Naylor, estuvieron fuera de la alineación el martes, y Carroll fue a la lista de lesionados debido a una fractura en la muñeca izquierda.

El equipo ya no contaba con su mayor adquisición de la temporada baja, Corbin Burnes, quien se sometió a una cirugía Tommy John a principios de este mes.