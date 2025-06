Ketel Marte dijo que el fanático bromeó con textear a su fenecida madre en juego D-backs-White sox

La estrella de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, compartió su propia versión del incidente que lo hizo llorar en el campo el miércoles.

En una entrevista en vivo por Instagram con el periodista en español Yancen Pujols, el dos veces All-Star reveló que un aficionado en el estadio de los White Sox de Chicago gritó algo así como "Le envié un mensaje a tu mamá anoche".

La madre de Marte, Elpidia Valdez, falleció en un accidente en 2017.

"Sí, creo que hay que hacer algo con los aficionados. Se está saliendo de control. Siempre me gritan cosas, pero nunca sobre mi madre." Ketel Marte Jugador de los Diamondbacks “

Marte dijo que la molestia fue especialmente fuerte porque se encontraba en Chicago cuando se enteró del fallecimiento de su madre. Sus comentarios, según la cuenta de Instagram @dannybeisbol:

"Quiero agradecer a todos los aficionados que se han preocupado por mí. Lo que pasó fue que, en la séptima entrada, fui a batear. Estaba listo en el plato", dijo.

Y continuó: "Escuché a un aficionado gritar, estaba en la cima del dugout. Me gritó, diciendo cosas sobre mi mamá. Me dijo: 'Le envié un mensaje a tu mamá anoche'".

Y recordó: "Cuando pasó todo con mi madre, yo estaba aquí en Chicago. Estaba en esta ciudad. Mi mánager me apoyó. Echaron al aficionado. No creo que le permitan volver a los estadios".

Marte jugó más tarde su primer partido en casa desde el incidente el viernes, recibiendo una ovación de pie del público del Chase Field.

No está claro si el aficionado, a quien se le prohibió la entrada indefinida a todos los estadios de la MLB al día siguiente, dijo algo más o si siquiera sabía del pasado de Marte con su madre.

Según ESPN, el aficionado se disculpó y mostró mucho arrepentimiento al ser contactado, calificando sus comentarios de "muy inapropiados y estúpidos".

Reza por el aficionado

Marte dijo que estaba rezando por el aficionado involucrado y que no había oído ninguna queja sobre su madre antes del miércoles:

"Sí, creo que hay que hacer algo con los aficionados. Se está saliendo de control. Siempre me gritan cosas, pero nunca sobre mi madre", dijo.

"La gente sabe que mi madre falleció en un accidente. Pero en fin, estamos rezando por él y su familia también. Que Dios los proteja y le ayude a sanar su corazón", agregó.

"Siempre me gritan cosas, pero no me importa. Pero cuando se trata de mi mamá, ahí es donde se cruza el límite", dijo.