Severino, firmó contrato récord de los Atléticos, pero no quiere lanzar en casa

En diciembre, Luis Severino firmó el contrato más grande que han entregado los Atléticos en sus 125 años de historia, 67 millones por tres temporadas (20025-2027), pero hoy el derecho dominicano quisiera no volver a lanzar en la casa temporal del club durante la vida de ese acuerdo.

"Se siente como un juego de entrenamiento de primavera cada vez que lanzo, y cada vez que lanzan otros muchachos", dijo Severino a The Athletic sobre jugar en Sutter Health Ballpark, el parque que alberga al equipo anteriormente en Oakland hasta 2027 cuando se mudará a Las Vegas.

"Ahora mismo no tenemos eso en casa. No es lo mismo. No hay el mismo ambiente. No tenemos muchos aficionados", añadió Severino. "Nuestra casa club está en el jardín izquierdo. Así que, cuando jugamos partidos de día, tenemos que estar al sol. Además, allí no hay aire acondicionado. Es muy duro", dijo el dominicano.

Severino llegó a la apertura del domingo con una efectividad de 4.83 (86 ERA+) y una proporción de ponches por base por bolas de 2.19 en 17 aperturas. Quizás sea un punto a favor, ya que acumula una efectividad de 6.79 en casa y de 2.27 como visitante.

Fue bateado en Nueva York

El domingo, en su vuelta al Yankees Stadium, sede del equipo que lo firmó en 2011 y con el que estuvo hasta 2023, Severino fue bateado por los Mulos del Bronx con cinco hits, seis carreras y tres bases en tres entradas y dos tercios. Fue el derrotado en el revés de los Atléticos por 12-5. Ahora tiene 2-9 y 5.18.

Aunque los Atléticos ocupan el último lugar en la Liga Americana en asistencia, habiendo atraído a más de 10,000 aficionados solo una vez desde el 1 de junio, Severino también señaló que el Sutter Health Ballpark carece de las comodidades y la comodidad propias de la experiencia típica de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que Severino, de 31 años, firmó voluntariamente un contrato de agencia libre de dos años por $35 millones con los Atléticos durante el invierno, después de pasar la temporada pasada con los Mets de Nueva York. En otras palabras, eligió estar allí, lo que hace que su situación sea un poco diferente a la del jugador promedio de los Atléticos, que no tuvo voz ni voto en los asuntos de su empleador.

El acuerdo de Severino incluye una opción de jugador para la temporada 2027 que podría aumentar el valor total del acuerdo en otros $22 millones. (Cabe destacar que dicho contrato también incluye una compensación de $500,000 si, o cuando, según el historial de los Atléticos, es traspasado).