Desde que ingresó a la adolescencia, y con ello al radar de los equipos de la MLB que enloquecieron con la velocidad y poder de su bate, hasta marzo pasado, Erick Peña dio el "130 %" para ver su nombre alto en Baseball America y aparecer en los highlights de ESPN. A partir abril esa prioridad pasa por los números de reproducción en Spotify y Apple Music, por llegar a los premios Billboard, a los Soberanos y los Grammy.

El rompimiento de un tendón en su codo izquierdo, que requiere Tommy John y una exigente recuperación con terapias de un año, se sumó al despido de febrero para que a los 22 años Peña decidiera cerrar su capítulo como pelotero y emprender una carrera como artista urbano, la otra pasión que desarrolló de niño creciendo en su natal Villa Francisca.

Jardinero central que bateaba a la zurda y formado desde niño en un programa de referencia como la JC Academy (liga La Javilla), en 2019 Peña recibió el bono más alto que hasta el día de hoy los Reales de Kansas City han otorgado a un talento internacional; 3.800.000 de dólares.

Pero en cuatro temporadas ligas menores (2021-2024) no pudo superar Clase A con una pobre línea ofensiva de .157/.271/.304, con máximo de 10 jonrones y 43 remolcadas en una campaña.

En una visita a Diario Libre, ya con uniforme y enfoque de artista, Peña confesó que le fue imposible aprender a batear el cambio de velocidad y otros pitcheos rompientes, pero que ni esfuerzo suyo ni apoyo de los Reales le faltó. "Era el primero que llegaba al play y el último que me iba, trabajé lo más que pude. Simplemente no se pudo", dijo.

"Siempre me he visto más allá del deporte, porque esto iba a llegar en algún punto. Llegó más temprano que tarde, pero yo soy una persona que vengo de abajo. Mi mamá, mi abuela, mi papá, mi abuelo también, pero nunca se detuvieron por los retos que tienen en la vida y yo considero que yo tampoco me tengo que detener, tengo que seguir hacia delante, sea haciendo lo que sea", dice Peña.

¿Demasiada presión un bono tan alto?

"No digo que presión sino como que toda la atención está sobre ti. Muchas personas te quieren hablar para ayudarte. A veces te hace daño porque te puede confundir mucho, porque tú crees que todo el mundo te quiere ayudar y te quieren ayudar realmente. Pero si tú escuchas una versión, escuchas la otra, tú la vas a querer hacer las dos, entonces no, a veces no funciona así. Pero no considero que presión, sino que la atención está para que te vaya bien, pero a veces alguno no lo sabemos capitalizar en todo", reflexiona Peña.

Con el micrófono

Una vena musical que dice cultivaba mientras jugaba con los Columbia Firefilies en la Liga de Carolina, donde escribía en su iPhone de última generación cuando se inspiraba en función del duro proceso día a día que atraviesa un pelotero en ligas menores, que luego en las noches montaba en su computador y al día siguiente mostraba a sus compañeros, que les animaban a grabar.

Ese "¡Muy duro, líder!", de colegas se convirtió en combustible para tomárselo más en serio y considerarlo como una opción.

"7 millones en el cuello" es la canción que promueve en estos días y la tercera que ha subido a las plataformas, previo a comenzar a presentarse en eventos. Es una que aborda el aspiracional de miles de niños que llegan a las academias detrás de las fortunas que puede alcanzar como pelotero.

"Yo sé lo que es la competencia, la presión mediática, de que hablen mal, de que hablen bien y todo ese tipo de cosas. Pero yo considero que estoy preparado para lo que viene", dice Peña, consciente de las aguas que le toca nadar. "Le vamos a dar serio a esto, hasta que Dios diga. Y me he cambiado el chip. Yo amo la música y cada día me siento mejor. Con más confianza y todo eso".

Anuel AA, Ozuna, Eladio Carrión y Bad Bunny son sus referentes musicales. Su música es la melodía que más se consume en el entorno del béisbol y Peña, quien también disfruta de la salsa y la bachata, tiene una explicación.

"Esas canciones hablan más de lo que uno vive realmente. A veces la salsa como los temas son un poquito más románticos y cosas así. Uno está en la juventud, uno está en la discoteca, uno para los restaurantes, ese tipo de cosas", dice. "Uno se identifica más con la música de género urbano por lo que dice, a quién se refiere y todo ese tipo de cosas".

Desde 2022 fue representado como pelotero por la agencia Rima Sports (de Badd Bunny), una oportunidad que aprovechó para tejer unas relaciones y conocer más a fondo el negocio de la música, contactos que ya comienza a sacar provecho.

Bachiller a los 16 años, a su madre también le agradece haberlo inscrito a estudiar inglés en APEC de niño, herramientas que dice valorar ahora más que nunca. Si bien pudo darse el gusto de satisfacer sueños de niño una vez firmó al comprar los vehículos de sus sueños (incluyendo uno de 200 mil dólares), dice agradecer a su madre y por inversiones que realizó en negocios que hoy son su apoyo. Menciona joyerías, tiendas de ropas y una marca personal en los Estados Unidos.