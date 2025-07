Vladimir Guerrero interrumpe y los Azulejos no se detienen con noveno triunfo corrido

La reunión previa al partido del mánager John Schneider con los medios el lunes por la tarde fue interrumpida por un joven y entusiasta reportero.

Vladimir Guerrero Jr. se quedó cerca del fondo del público, mirando a través de la cámara y sonriendo a su mánager. Quizás le atraía el único trabajo en el béisbol más lucrativo y glamoroso que el suyo.

En un momento de calma en la conversación, le preguntó a Schneider qué opinaba sobre el juego de sus Azulejos de Toronto.

"Sabes, Vladimir, fue una gran serie en casa, una serie histórica en casa en el Rogers Centre", dijo Schneider, según publica Keegan Matheson, de MLB.com. "Me encanta cómo contribuyen todos. No eres solo tú todas las noches. No es el mismo jugador todas las noches".

Eso lo resume todo. No fue solo Vladdy en la victoria del lunes por la noche por 8-4 sobre los Medias Blancas, no ha sido solo Vladdy en la racha de nueve victorias consecutivas de los Azulejos, y no ha sido solo Vladdy durante toda la temporada.

Es la racha ganadora más larga de Toronto desde 2015, el año que puso al béisbol de los Azulejos de nuevo en el mapa en Canadá.

Guerrero bateó de 2-0, anotó una carrera y recibió tres boletos.

Con los Yankees (49-41) disfrutando de una noche de descanso, los Azulejos (53-38) ampliaron su ventaja a 3 1/2 juegos en la División Este de la Liga Americana.

La victoria del lunes se basó en el poder, con jonrones de Joey Loperfido, Nathan Lukes y Addison Barger. Olvídense de "no Vladdy", estos tres ni siquiera estaban proyectados para jugar un papel importante al comienzo de la temporada.

Loperfido, quien debutó en la MLB en 2025 el domingo, conectó un jonrón en la quinta entrada antes de añadir un sencillo de dos carreras durante una situación con bases llenas en la sexta.

Lukes, quien recientemente fue colocado como primer bate, impulsó otra carrera con un toque de presión. Barger, a pesar de su reciente ascenso al estrellato, ni siquiera entró en la plantilla del Día Inaugural y tardó varias semanas en despegar, incluso después de ascender esta temporada.

El relevista dominicano Robinson Pina, de los Azulejos, lanzó una entrada y un tercio de cuatro hits y tres carreras permitidas, solo una limpia, dio un boleto y ponchó uno.