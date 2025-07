Juan Soto y el Juego de Estrellas: "Parece que no hice lo suficiente este año. Volveré más fuerte"

Los reservas y lanzadores para el Juego de Estrellas de este año se anunciaron el domingo por la noche.

Francisco Lindor ya estaba listo para representar a la organización por primera vez en su carrera con los Mets tras ser seleccionado como campocorto titular de la Liga Nacional por votación de los aficionados. Ahora, dos compañeros de equipo se unirán a él: Pete Alonso y Edwin Díaz.

Sorprendentemente, Juan Soto no figura en esa lista, considerado uno de los mayores desaires de cara al evento de este año.

En cambio, la próxima semana en Atlanta veremos a Kyle Stowers de Miami, Corbin Carroll de Arizona, James Wood de Washington y Fernando Tatis Jr. de San Diego como reservas de los jardines de la Liga Nacional.

Esto pone fin a una racha de cuatro años en la que Soto ha participado en las festividades del Juego de Estrellas.

"A veces lo logras y a veces no, es parte del béisbol", declaró Sito a Dan Martin del New York Post. "Parece que no hice lo suficiente este año. Solo tengo que mejorar. Todos quieren ser un All-Star y vivir la experiencia de estar ahí", dijo. "Me alegré de haber podido estar ahí cuatro años seguidos; si no lo logro este año, no pasa nada. Volveré más fuerte el año que viene".

Soto comenzó su carrera con los Mets con un poco de bajón debido a sus altísimos estándares, pero últimamente ha estado luchando con fuerza por el título.

Un junio fuerte

El cotizado jardinero estuvo particularmente concentrado en junio, consiguiendo el premio al Jugador del Mes de la Liga Nacional tras registrar una increíble línea ofensiva de .322/.474/.722 con 11 jonrones, 20 carreras impulsadas, 25 bases por bolas y 25 carreras anotadas.

Sus 11 jonrones igualaron su mayor cantidad en un solo mes. También se unió a Darryl Strawberry como el segundo jugador en la historia de la franquicia con más de 10 jonrones y más de 20 bases por bolas en un mes calendario.

Soto ha logrado extender ese éxito hasta los primeros días de julio: ahora se ubica décimo en el béisbol con 21 jonrones, ha impulsado 52 carreras y tiene un OPS mucho más respetable de .904 en la temporada.

Aun así, parece que su recuperación a mitad de temporada no será suficiente este año.