Rafael Devers se saltó los entrenamientos de primera base con leyenda de los Gigantes

David Ortiz, aparentemente, no es la única leyenda de la MLB que ha sido ignorada por Rafael Devers.

Will Clark, icónica figura de los Gigantes de San Francisco, intentó ayudar a Devers a aclimatarse a la primera base, pero el ex toletero de los Medias Rojas de Boston se saltó los entrenamientos con Clark tres días consecutivos. El locutor de radio de los Medias Rojas, Will Flemming, contó la historia durante el programa WEEI Afternoons del lunes, recordando la serie de Boston en San Francisco tras el traspaso explosivo del mes pasado.

"Va a batear jonrones, por supuesto que sí", dijo Flemming sobre Devers. "Todavía no saben qué va a pasar con el jugador. Estuve allí el segundo día, Will Clark estaba allí para trabajar con él en los rodados en primera base, y Raffy no apareció. Así que esa es la persona con la que estos chicos han estado lidiando durante mucho tiempo".

La historia de Flemming fue confirmada por el propio Clark. El seis veces All-Star habló en No Filter Network sobre las ausencias de Devers en los entrenamientos en primera base.

"El viernes, sábado y domingo, no salió temprano para nada. Punto, no todos. De hecho, ni siquiera bateó en el campo", dijo Clark. "Todos decían: ´Dios mío, lo siento mucho, Will. Lo siento mucho´".

Clark no se tomó la ausencia de Devers como algo personal. De hecho, no lo culpó por no querer tomar repeticiones en primera base con los medios de Boston en la ciudad monitoreando cada uno de sus movimientos.

El inconveniente

"Sé lo que pasó", dijo Clark. "Le dije que no quería salir y estar en primera base a seis metros de distancia de su maldito dugout con lo que pasó en Boston, y ahora está trabajando conmigo en primera base. No quería tener que pasar por toda esa (censurado) con la prensa. Así que lo entiendo perfectamente".

La relación de los Medias Rojas con Devers empeoró después de que el director de béisbol, Craig Breslow, le pidiera que reemplazara al lesionado Triston Casas en la primera base —una posición que nunca ha jugado en sus nueve años de carrera— tras haberlo transferido de tercera base a bateador designado. Sin embargo, Devers cambió de opinión inmediatamente a su llegada a la Bahía y manifestó su disposición a jugar en cualquier posición del campo.

Desde entonces, Devers ha participado en algunas prácticas en primera base con los Gigantes, pero aún no ha jugado en el campo en ningún partido con su nuevo club. Clark promete asegurarse de que Devers esté listo para jugar en primera base si San Francisco se lo pide.

"Pero Rafael Devers, la próxima vez que esté en San Francisco, estarás en primera base, solo para que lo sepas", dijo Clark. "Aunque tenga que agarrarte por la nuca y arrastrarte, estarás en primera base".

Tras un inicio complicado con los Gigantes, Devers ha vuelto a coger ritmo en julio. Su promedio de bateo es de .320/.419/.440, con tres dobles, cuatro carreras impulsadas, siete ponches y cuatro bases por bolas en siete partidos este mes. Llevará una racha de siete juegos conectando hits al partido del martes contra los Filis de Filadelfia.

En cuanto al exequipo de Devers, los Medias Rojas buscarán su quinta victoria consecutiva cuando reciban a los Rockies de Colorado el martes por la noche.