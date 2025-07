¿Exige más el público y sus colegas a Juan Soto tras el enorme contrato?

Descartado por el voto popular que tuvo su mayor actividad en un mes de junio donde Juan Soto despegó, la opción de ver al dominicano en el Juego de Estrellas de Atlanta pasaban por llegar entre los reservistas.

No obstante, allí entre los encargados su candidatura no reunió los números y la nota ha sido la comidilla desde que el domingo se conocieron los planteles para el próximo martes.

Si de la directiva de la MLB dependiera, llevar a una de sus figuras más visibles no estaría en discusión. Sin embargo, la mayor responsabilidad de la ausencia recae en el voto de los peloteros y cuerpo técnico, que definen a 23 de los 32 integrantes que completan el roster por circuito.

Los reservas y lanzadores se determinan mediante una combinación de votos de jugadores/técnicos y la discreción de la oficina de la liga. El 74 % de las incorporaciones a la lista (17 en cada liga) se basan en votos de los peloteros, coaches y dirigentes y el 26 % (6) por la MLB.

Jugadores y técnicos escogen a ocho lanzadores (cinco abridores y tres relevistas) por liga, un receptor, un inicialista, un intermedista, un antesalista, un torpedero, un bateador designado y tres jardineros.

Después de todo, hay un número limitado de puestos en la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta que cada equipo de Grandes Ligas tiene garantizado al menos un representante al Juego de Estrellas.

Y algunas posiciones están más llenas que otras. Hay seis jardineros por liga y 16 lanzadores, pero solo dos en cada una de las del cuadro interior (10 por liga entre titular y reserva).

"A veces lo logras y a veces no, es parte del béisbol", declaró Soto a Dan Martin del New York Post el domingo. "Parece que no hice lo suficiente este año. Solo tengo que mejorar. Todos quieren ser un All-Star y vivir la experiencia de estar ahí", dijo. "Me alegré de haber podido estar ahí cuatro años seguidos; si no lo logro este año, no pasa nada. Volveré más fuerte el año que viene".

Soto se encuentra en el primer año con los Mets dentro de su megacontrato de 765 millones por 15 temporadas.

¿Llegó ese acuerdo con la letra pequeña donde se exige un desempeño tan astronómico como los depósitos que cada día llegan a sus cuentas?

El bateador zurdo llegó a la jornada del lunes con 21 cuadrangulares y un OPS de .904.

Puede entrar

Parte de esta frustración puede ser temporal. En la semana previa al partido, las lesiones y los calendarios de rotación obligarán a la incorporación de más All-Stars por decisión de la liga.

El año pasado, se agregaron 10 reemplazos tras la publicación inicial de la plantilla, como los dominicanos Willi Castro y Cristopher Sánchez y el venezolano Anthony Santander.

Por lo tanto, es probable que algunos de los jugadores mencionados a continuación reciban una invitación a Atlanta.

Junior Caminero, de los Tampa Bay Rays, es serio candidato a sustituir al antesalista Alex Bregman, de los Medias Rojas de Boston, quien está lesionado.

Hasta la fecha, la República Dominicana tiene asegurada una representación de 10 jugadores; Manny Machado, Ketel Marte, José Ramírez, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Jeremy Peña, Freddy Peralta, Randy Rodríguez y Elly de la Cruz.

Habrá, al menos, 18 debutantes

Si bien muchos jugadores regresarán al Juego de Estrellas tras recibir múltiples invitaciones a lo largo de sus carreras, un importante puñado debutará en el Clásico de Mitad de Temporada.

Cal Raleigh, el receptor de los Marineros que compite el liderato de jonrones con Aaron Judge, es uno de los debutantes. Igual, Pete Crow-Armstrong, el jardinero central de los Cachorros, es otro. También lo hará James Wood, Yoshinobu Yamamoto, Mackenzie Gore y Jacob Wilson. Los dominicanos que se estrenarán serán Jeremy Peña y Randy Rodríguez.