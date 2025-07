Freddy Peralta consiguió su victoria 11 de la temporada

Freddy Peralta no estará en el Juego de Estrellas debido a que lanzó el domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Freddy Peralta dominó en 6.2 entradas a los Nacionales donde solo aceptó tres hits y una carrera y los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 8-1 a Washington.

Peralta no verá acción en el Juego de Estrellas debido a su apertura del domingo, que fue una de sus mejores este año. Contra una alineación de los capitalinos que no incluyó al jardinero James Wood (descanso) y CJ Abrams (hombro derecho), Peralta estuvo casi perfecto tras cinco episodios -- el único corredor de Washington fue por medio de un error de Turang -- antes de conceder un sencillo con un out ante Jacob Young en el sexto capítulo.

Peralta escapó esa amenaza y luego estuvo muy cerca de siete entradas en blanco, pero un elevado de Luis García Jr. pegó contra el guante del guardabosque Christian Yelich y resultó en un doble, y después en una carrera con un sencillo de Daylen Lile con dos outs. Eso también le puso fin a la jornada de Peralta tras 102 pitcheos con una ventaja por 3-1.

Peralta (11-4, 2.66) ponchó a siete hombres y cierra la primera mitad con 118, en proyección de su tercera temporada en fila con 200 o más. Luis García Jr., bateó su doble 20 en cuatro turnos, por los derrotados.

En Baltimore, Eury Pérez limitó a tres imparables a los Orioles mientras ponchaba seis, para apuntarse el triunfo y los Marlins se impusieron 11-1.

Pérez (3-2, 3.18) no toleró base ni carrera. Tuvo el aporte ofensivo de su compatriota Otto López, que bateó su jonrón 11 y con sus dos producidas alcanzó las 48. Agustín Ramírez se fue de 4-2, su doble 20, y Jesús Sánchez de 4-2, un tubey. Por los derrotados, Ramón Laureano logró su cuadrangular 11 y su doble 16.

En Boston, Brayan Bello continuó su buen momento con labor de seis entradas de una carrera en el triunfo de los Medias Rojas por 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay.

Bello (6-3, 3.14) toleró seis incogibles, y ponchó a cinco rivales. Junior Caminero se fue de 4-1 por los floridenses.

Jonrón de J-Rod

En Detroit, Julio Rodríguez bateó su jonrón 14 y con dos remolcadas alcanzó las 50 en la victoria de los Marineros sobre los Tigres por 8-4. J-Rod se fue de 3-2, con dos anotadas, en tanto que Jorge Polanco consiguió su cuadrangular 15 por los ganadores.

En Kansas City, Carlos Estévez desperdició su quinta oportunidad de rescate, pero logró completar la entrada y ganó el partido donde los Reales se impusieron 3-2 a los Mets.

Estévez (4-2, 2.36) toleró un dos hits y dos vueltas. Por los derrotados, Juan Soto se fue de 4-0, con tres ponches, Ronny Mauricio de 4-2, un doble, y Mark Vientos de 4-2, un triple.

En Chicago, Emmanuel Clase (5-2) se apuntó el triunfo en el choque que los Guardianes vencieron 6-5 a los Medias Blancas.