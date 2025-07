Byron Buxton dice que será un "mellizo" toda su carrera

Es poco probable que Byron Buxton juegue con un uniforme diferente en el futuro inmediato.

La especulación sobre un posible intercambio de Buxton ha aumentado en medio de la decepcionante temporada que llevan los Mellizos de Minnesota. Pero el jardinero All-Star enfrió cualquier idea de un traspaso, afirmando que usaría su cláusula de no intercambio para bloquear cualquier posible salida de las Ciudades Gemelas.

"Tengo una cláusula de no intercambio: soy un Minnesota Twin por el resto de mi vida", dijo Buxton esta semana durante las festividades del Juego de Estrellas en Atlanta, según Phil Miller del Minnesota Star Tribune.

"Es el mejor sentimiento del mundo, saber que cuando entro al clubhouse cada día, va a decir 'Twins'. Amo Minnesota, es mi hogar.

"... No quiero jugar en ningún otro lugar. El equipo, la gente, la ciudad: me hicieron quien soy y me hicieron parte de todo allí."

Buxton, ahora en su cuarta temporada de un contrato de siete años y 100 millones de dólares, tiene una cláusula de no intercambio completa hasta finales de 2026. En 2027 y 2028 puede bloquear intercambios a cinco equipos.

Sin embargo, eso será irrelevante una vez que adquiera los derechos 10 y 5 en algún momento de la próxima temporada.

El jugador de 31 años ha pasado toda su carrera con los Twins, quienes lo seleccionaron en el segundo lugar general del draft de 2012.

All star en dos ocasiones

Buxton ha sido elegido dos veces al Juego de Estrellas y ha mostrado destellos de dominio, pero ha luchado contra las lesiones durante toda su carrera, jugando más de 100 partidos solo en dos de sus 11 temporadas.

Sin embargo, este año ha estado saludable y batea para .289/.351/.574 con 21 jonrones, 56 carreras impulsadas y 17 bases robadas en 333 apariciones al plato.

Aun así, hay algunas dudas sobre su futuro a largo plazo en Minnesota debido a los problemas actuales del equipo. Los Twins llegaron al receso en segundo lugar, aunque a 11.5 juegos detrás de los líderes de la División Central de la Liga Americana, los Tigers.

Su récord de 47-49 también los deja a cuatro juegos de un puesto de comodín, con tres equipos por delante.

El presidente de operaciones de béisbol de los Twins, Derek Falvey, reconoció que ha habido cierto nivel de discusión sobre intercambios de los nombres más importantes del equipo, diciendo a Jon Heyman y Joel Sherman del New York Post que "recibimos llamadas por todos".

Pero Falvey agregó que tiene la esperanza de que el equipo pueda recuperarse con Buxton, entre otros, jugando partidos en casa en el Target Field.

"Creo que los otros 29 equipos de béisbol querrían tener a Byron Buxton en su plantilla. Puedo decirte que nosotros amamos tener a Byron Buxton en esta plantilla. Así que, los rumores son rumores, el ruido no lo podemos controlar", dijo Falvey.

"... Byron es un Twin, él mencionó que siempre lo ha sido, y eso es lo que amamos de él. Es un líder en nuestro clubhouse, es quien es, y sentimos que con el grupo que tenemos, con jugadores recuperándose y jugando bien, si logramos una buena racha, todavía creemos que este es un equipo que puede competir en otoño."