Le niegan visa a equipo de Venezuela; queda fuera de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en EE. UU.

Un equipo venezolano de béisbol infantil fue excluido de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Carolina del Sur, tras serle negadas las visas para ingresar a Estados Unidos, según informó la organización este viernes.

De acuerdo con un reporte del New York Post, publicado el viernes, la Little League International explicó mediante un comunicado que el conjunto Cacique Mara, proveniente de Maracaibo, no logró obtener los visados necesarios para participar en el torneo, pese a haber viajado a Colombia hace dos semanas con ese propósito.

El equipo había logrado su pase tras consagrarse campeón latinoamericano en Tamaulipas, México el pasado 16 de junio. La organización incluso celebró la clasificación en redes sociales: "¡Nos vemos en 40 días para el primer lanzamiento!".

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente. A través de un comunicado difundido desde Bogotá, Cacique Mara expresó su indignación: "Es una burla por parte de las Pequeñas Ligas mantenernos aquí con la esperanza de que nuestros hijos puedan cumplir el sueño de participar en un campeonato mundial".

El mensaje concluye con un lamento: "¿Qué hacemos con tanta injusticia? ¿Qué hacemos con el dolor que sufrieron nuestros hijos?"

Hasta el momento no se ha informado la causa exacta de la denegación de las visas. El caso ocurre en medio de tensiones políticas entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Según recuerda el New York Post, el senador Marco Rubio —quien ha calificado al presidente venezolano de "ilegítimo"— sostuvo recientemente encuentros con líderes opositores en Venezuela.

"Peloteros desmoralizados" La Embajada norteamericana rechazó las solicitudes de visa de 16 jóvenes, de entre 15 y 16 años, quienes habían logrado la clasificación como representantes de Latinoamérica en el Little League World Series, reportó el periódico Meridiano. Los beisbolistas fueron declarados "inelegibles" bajo una proclamación presidencial destinada a restringir la entrada de ciudadanos considerados amenazas a la seguridad nacional, y la decisión fue definitiva, sin posibilidades de apelación.Los peloteros están desmoralizados... son chamos de 15 años que quieren ganar el mundial", expresó Kendry Gutiérrez, presidente de la Pequeña Liga Cacique Mara de Maracaibo.De no poder participar de selección Senior de la Pequeña Liga Cacique Mara, Latinoamérica podría quedarse sin representantes en el torneo internacional.