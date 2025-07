Camino al millar: 930 dominicanos han llegado a Grandes Ligas desde 1956

Una historia que comenzó en 1956.

Poco a poco, la República Dominicana avanza hacia el millar de peloteros que ha dado el salto a las Grandes Ligas. Desde aquella tarde del 23 de septiembre de 1956, cuando Osvaldo Virgil debutó con los Gigantes de Nueva York, han sido 930 los dominicanos que han jugado en el mejor béisbol del mundo, hasta el 22 de julio de 2025.

La cifra proviene de Baseball Reference (BR), una reconocida plataforma estadounidense especializada en béisbol y otros deportes, que lleva un detallado registro de los jugadores según su lugar de nacimiento.

69 años de historia

Esa cifra se ha acumulado durante 69 años, 9 meses y 29 días, y esos 930 peloteros están esparcidos en gran parte de la geografía nacional. Sin embargo, no todo el territorio dominicano ha tenido igual suerte en esta producción de talentos.

Cuatro provincias concentran el 59.3 % del total de peloteros dominicanos en Grandes Ligas: Distrito Nacional (218), San Pedro de Macorís (118), San Cristóbal (90) y Santiago (82), según los datos de BR. Estas demarcaciones marcan el pulso del béisbol nacional.

Foco del talento

Si se amplía el espectro a las primeras 11 provincias, se acumula un 81 % del total, y si se llega a las primeras 15, el porcentaje sube a un 88.7 %. Después de Santiago, ninguna provincia supera los 45 peloteros.

Algunas cifras relevantes: Peravia tiene 44, La Romana 31, Santo Domingo y Montecristi 27 cada una, y Puerto Plata 26. Luego, hay una caída significativa en el aporte de otras provincias.

Sin debutantes

Después del grupo de las primeras 15 provincias, ninguna alcanza los 20 peloteros. En ese grupo se encuentran Sánchez Ramírez (18), Valverde (17) y Samaná (16). Otras siete provincias tienen menos de 10 peloteros: Espaillat y Hermanas Mirabal (9 cada una), Santiago Rodríguez (7), Dajabón y La Altagracia (7), San José de Ocoa y Elías Piña (4).

Y más al sur, el panorama es todavía más desértico en cuanto a presencia en las Grandes Ligas. Tres provincias -Bahoruco, Independencia y Pedernales- no han producido aún un pelotero de Grandes Ligas, al menos según los registros de BR.

La paradoja nacional

La relación entre infraestructura y producción de talento también deja datos curiosos. Santo Domingo es la provincia con más estadios de béisbol del país, 284 "plays", pero ha aportado solo 27 peloteros a Grandes Ligas.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), hasta el año 2018 había en el país un total de 1,564 estadios de béisbol (algunos compartidos con el softbol).

Por el contrario, el Distrito Nacional, que ha producido 218 peloteros, cuenta apenas con 48 estadios. Esto representa un 0.2 % de estadios por pelotero, mientras que Santo Domingo tiene un 10.5 %. Santiago, por su parte, con 82 peloteros y 160 estadios, marca un 2 %.

Cantidad vs calidad

Estos datos evidencian que tener más estadios no se traduce automáticamente en mayor producción de talentos. La presencia de técnicos capacitados, programas de formación, deporte escolar y el compromiso comunitario pueden tener más impacto que la cantidad de instalaciones.

El caso del Distrito Nacional así lo muestra: menos infraestructura, pero mayor talento formado.

Las tres provincias ausentes

Volviendo a las tres provincias que no han aportado ningún pelotero a las Grandes Ligas: Bahoruco cuenta con 34 estadios, Independencia con 13 y Pedernales con 5, según la ONE. De nuevo, el mensaje se repite: tener campos no garantiza jugadores.

La formación de talento es una labor más compleja que requiere de recursos humanos calificados, cultura deportiva e inversión continua.

La década más productiva: los años 2010

En cuanto a la distribución por décadas, la más productiva ha sido la del 2010, con 265 peloteros dominicanos debutando en Grandes Ligas. Es la cifra más alta desde que se superó la barrera del centenar, alcanzada después de los años 80. En los años 80 debutaron 64 peloteros, en los 90 fueron 156, en los 2000 subió a 213, y en lo que va de los años 2020, se han sumado 157 jugadores. Hasta el 22 de julio de 2025, han debutado 157 peloteros dominicanos en esta década, con un promedio anual de 28 jugadores. Quedan 4.4 años, en los que podrían sumarse unos 124 más, alcanzando un total aproximado de 281, superando así la década más productiva hasta ahora. ¿Podrá el 2020 superar al 2010? El tiempo tendrá la última palabra.