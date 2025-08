Ligas asiáticas deberán pagar tarifa si contratan peloteros dominicanos durante torneo invernal

La firma de peloteros dominicanos durante el desarrollo del torneo otoño-invernal es una de las principales preocupaciones de la pelota dominicana y de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

No son pocas las ocasiones en que un jugador ha sido desconectado de su equipo sin considerar la posición de ese conjunto en la lucha clasificatoria.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) comparte esa inquietud, expresada por los seis equipos que la integran. Por eso, ambas partes, Fenapepro y Lidom, han llevado el tema a la mesa de negociaciones del nuevo acuerdo entre la unión de jugadores y la liga.

"El equipo de Asia que contrate a un pelotero dominicano pagará un fee (tarifa) por firmar jugadores durante la temporada invernal", dijo a Diario Libre el presidente de Fenapepro, Erick Almonte.

Esa tarifa y otros aspectos continúan bajo discusión. "Aún se negocian montos y detalles", agregó el dirigente.

Queda claro que existe un acuerdo general entre ambas entidades en favor del desarrollo del campeonato de Lidom. Varios equipos han perdido jugadores clave luego de que estos firmaran en ligas asiáticas.

"El equipo de Asia -que contrate a un pelotero dominicano- pagará un "fee" (tarifa) por firmar jugadores durante la temporada invernal." Erick Almonte Presidente de Fenapepro “

Por ejemplo, Mel Rojas (Licey) y Jefry Yan (Estrellas) firmaron con KT Wiz (KBO) y los Leones de Seibú (NPB), respectivamente, en 2022, y debieron abandonar a sus equipos locales.

Vitelio Mejía, presidente de Lidom, ha realizado esfuerzos por alcanzar un desenlace favorable, aunque hasta la fecha no hay un acuerdo definitivo. Pero todo indica que el escenario está cambiando.

"Los detalles no están definidos aún", explicó Almonte. "Más adelante se darán todos los pormenores".

Aunque no hay nada en firme, se trabaja en esa dirección. Durante la temporada, varios scouts de béisbol asiáticos se acomodan en las gradas de los estadios dominicanos, en busca de talento para sus organizaciones.

Lidom y Fenapepro todavía no han definido el próximo acuerdo colectivo. Tendrán que esperar. El pacto actual fue firmado en 2021 y culmina en 2026, presumiblemente luego de la próxima campaña.

"Aún no hemos comenzado las conversaciones", dijo Almonte desde Estados Unidos, donde dirige en ligas menores con los Cardenales de San Luis. "Imagino que pronto".

Aunque hay avances, las negociaciones están en pausa. "Ya se crearon las comisiones", dijo. "Pero hasta que no se cierre el acuerdo sobre la Serie del Cibao (Serie de Titanes) en Nueva York, no vamos a comenzar a negociar el nuevo acuerdo".

En 2022, bajo la dirección de Almonte, Fenapepro se quejó públicamente de las condiciones de los clubhouses. Ese tema, hoy, parece menos preocupante. "Se ha mejorado bastante. Hasta ahora estamos tranquilos, pero sin bajar la cabeza", concluyó el presidente del gremio.

Una asesoría al baloncesto

La Asociación de Jugadores de Baloncesto Profesional de la República Dominicana (Ajuproba), que preside Rayner Moquete, se asesoró con Almonte y la Fenapepro en busca de consolidar una mejor entidad.

La Asociación fue juramentada en mayo de este año y la entidad reconoció los aportes de Fenapepro.

Pero se han frenado. "Nunca me han hablado los baloncestistas y si a ellos no les interesa su futuro, ahí no puedo involucrarme", dijo Almonte.