Caminero logra meta de 30 cuadrangulares y se une a un selecto grupo de dominicanos

Al comienzo de la temporada, Junior Caminero se trazó una meta: conectar 30 jonrones. Este miércoles, lo logró con una explosiva jornada de dos cuadrangulares en la victoria 5-4 de los Rays de Tampa Bay sobre los Angelinos de Los Angeles, en el Angels Stadium.

"Me sentí bien", dijo Caminero en español al periodista Andrés Soto, de MLB.com. "Gracias a Dios he podido mantenerme sano. Quedan dos meses, solo tengo que seguir trabajando duro."

Después de varios fouls frente al abridor de los Angels, Tyler Anderson, Caminero cazó un cambio colgado y soltó un batazo imponente.

Caminó hacia la inicial con el bate aún extendido, sabiendo que la pelota se había ido. El jonrón recorrió 447 pies, el más largo de su joven carrera según Statcast, y le dio ventaja inicial a los Rays con dos carreras.

Apenas dos entradas después, volvió a castigar con otro cuadrangular, esta vez de 400 pies al jardín central, ampliando la ventaja a cuatro.

"Estoy impresionado con todo lo que hace Junior", dijo el dirigente Kevin Cash. "Para su edad, la calidad de sus turnos, la potencia que demuestra, su defensa... Está haciendo muchas cosas para ayudarnos a ganar."

Además de alcanzar su objetivo con dos meses por delante, Caminero entró a un grupo muy exclusivo: junto a Juan Soto (34 HR en 2019) y Albert Pujols (37 HR en 2001), es el único dominicano en llegar a 30 jonrones en una temporada con 21 años o menos. Caminero cumplió 22 el pasado 5 de julio.

"Dos leyendas", comentó. "Solo intento jugar a mi manera, y me enorgullece mucho escuchar eso. Me hace muy feliz."

Cash bromeó diciendo que firmaría ahora mismo para que Caminero se mantenga en esa misma categoría con Soto y Pujols.

El logro también fue celebrado por su compañero, compatriota y amigo Christopher Morel, quien conectó el jonrón de la victoria en la séptima entrada.

"Más que los dos jonrones, es que llegue a los 30 a esa edad y tan rápido", dijo Morel. "Quería verlo lograrlo. Estoy muy orgulloso de él."

Las cuatro carreras impulsadas por Caminero y Morel marcaron la diferencia en el juego y le dieron a Tampa Bay un impulso importante al comenzar una exigente gira de 12 juegos, 14 días y cuatro ciudades por la Costa Oeste.

Para el abridor Shane Baz, la ofensiva fue un alivio:

"Cuando vamos así ofensivamente, somos un equipo difícil de vencer."

El estallido ofensivo también podría marcar un punto de inflexión para Caminero, quien ha tenido problemas fuera de casa en 2025. Mientras batea .323/.359/.620 con 18 jonrones en el Steinbrenner Field, su línea como visitante cae a .174/.219/.383 con 12 vuelacercas.

Aun así, Caminero no se obsesiona con los porcentajes.

"Es el mismo juego", dijo. "Se trata de mantenerme dentro de mi propio juego y no presionarme más."

Mientras los Rays continúan la gira más larga que han tenido en 20 años, necesitarán seguir contando con la producción de su antesalista All-Star.

¿Y su próxima meta?

"Terminar la temporada con buena salud", dijo. "Y llegar a la Serie Mundial."