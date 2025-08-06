Shohei Ohtani llega a 1,000 hits con jonrón en derrota ante Cardenales

Shohei Ohtani llegó a mil hits en su carrera de Grandes Ligas ( FUENTE EXTERNA )

Shohei Ohtani vivió una noche agridulce en el Dodger Stadium.

El astro japonés conectó un cuadrangular que marcó el hit número 1,000 de su carrera en las Grandes Ligas y ponchó a ocho bateadores en apenas cuatro entradas, su mayor cantidad en la temporada. Sin embargo, los Dodgers no pudieron sostener la ventaja y cayeron 5-3 ante los St. Louis Cardinals.

Jordan Walker, quien entró de emergencia a la alineación por un Willson Contreras afectado por malestar estomacal, fue clave en la reacción de los visitantes.

Con dos outs en el octavo episodio, pegó un sencillo que empató el partido. En la misma jugada, un tiro desviado del novato Alex Freeland permitió que los Cardinals tomaran ventaja 4-3.

Lars Nootbaar selló el triunfo con un doble remolcador en el noveno ante el relevista Brock Stewart.

JoJo Romero (4-3) firmó el triunfo tras una sólida actuación como relevista, mientras que Riley O´Brien se apuntó su primer salvamento en las Mayores.

Latinos en acción

Por los Cardenales:

El panameño Iván Herrera anotó una carrera en tres turnos sin hits.

anotó una carrera en tres turnos sin hits. Los venezolanos Yohel Pozo (1-0) y Pedro Pagés (3-2) también vieron acción.

Por los Dodgers:

El dominicano Teóscar Hernández se fue de 4-0.

se fue de 4-0. El cubano Andy Pagés bateó de 4-1 con una anotada.

bateó de 4-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas terminó de 3-0.