Trío dominicano impulsa a los Marlins de Miami

Eury Pérez, Edward Cabrera y Sandy Alcántara han sido claves en el reciente éxito de los Marlins de Miami.

Los dominicanos han aportado su grano de arena para colocar a los Marlins (56-57) un juego por debajo de .500 y con opciones de acceder a uno de los puestos de comodín de la Liga Nacional, a seis partidos de los Mets de Nueva York, que ocupan el tercero y último.

Pérez (4-3, 2.70) sube al montículo esta noche ante los Bravos. En sus últimas seis salidas ha permitido 15 imparables y otorgado ocho bases por bolas, con 37 ponches y un promedio de bateo en contra de .132 desde el 3 de julio.

Es el primer lanzador en la historia de la franquicia que permite 15 hits o menos y mantiene efectividad por debajo de 1.50 en un período de seis aperturas.

Cabrera dominante

Cabrera (3-3, 2.31) desde el 1 de julio ha permitido 26 imparables y otorgado cinco bases por bolas, acumula 34 ponches y en sus seis aperturas la oposición le batea .195 y tiene 0.87 de WHIP.

Su próxima apertura será el viernes en el segundo partido de la serie ante los Bravos de Atlanta.

Alcántara mejora

Sandy Alcántara lució en sus salidas del 23 y el 29 de julio como el Cy Young de la temporada 2022. Trabajó 12 entradas permitió siete hits y no le hicieron carreras limpias, otorgó tres bases por bolas y ponchó a ocho.

"Los Peces" ganaron seis series al hilo algo que no lograban desde 1997 y evitaron la barrida ante Houston al vencerlos 6-4 en el juego de cierre del enfrentamiento de tres partidos.

6 Series consecutivas ganó Miami hasta perder de los Astros.