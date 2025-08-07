Fallece el padre de David Ortiz tras librar batalla contra el cáncer

Las honras fúnebres del padre de David Ortiz están programadas para realizarse en el Jardín Memorial. ( INSTAGRAM. )

Américo Ortiz, el padre del salón de la fama de las Grandes Ligas, David Ortiz, falleció la madrugada de este jueves tras librar una batalla contra el cáncer durante los últimos meses.

El pasado Día del Padre en Estados Unidos, David describió a su padre como “mi mejor amigo para siempre” y dijo “sin ti no tendré idea de la vida Muchas gracias por todo pa”.

Américo Ortiz también era conocido entre los que cubrían el béisbol como "Leo".

Las honras fúnebres están programadas para realizarse en el Jardín Memorial.

Américo fue una figura esencial en la carrera de su hijo el Big Papi.