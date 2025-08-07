Carlos Santana: su camino hacia los 2,000 hits y 400 jonrones

Carlos Santana tiene una carrera de 16 temporadas en el béisbol de Grandes Ligas que lo coloca en un lugar especial.

Santana ha conectado 84 imparables este año y acumula 1,873 en su carrera, para ocupar el segundo puesto entre los criollos activos, solo detrás del antesalista de los Padres de San Diego, Manny Machado (2,033).

"Slamtana" proyecta conectar 35 imparables más, lo que lo llevaría a 1,908. Esto indica que para llegar a los dos mil necesitará volver a ponerse el uniforme en 2026.

El inicialista de 39 años tiene una línea ofensiva de .227/.318/.338 con 11 cuadrangulares y 47 remolques en 106 partidos.

El tiempo en contra

La meta de los 400 bambinazos es mucho más complicada. Con 335 y promediando 19 por año desde el 2021, necesitaría al menos tres estaciones adicionales a ese nivel productivo para alcanzarla. A su edad y con el declive natural de poder que sufren los bateadores veteranos, el margen de error es muy pequeño.

Aun así, el dominicano sigue aportando con el madero: en 2024 bateó 21 jonrones y remolcó 74 carreras, mostrando que aún puede ser una amenaza ocasional en el medio del lineup. Si logra sostener ese rendimiento un par de temporadas más, el milagro no está del todo descartado.

Una lista exclusiva

Junto a Eddie Murray y Chipper Jones, ambos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown ocupa un lugar entre los bateadores ambidiestros que han conectado 300 cuadrangulares, 400 dobles y han recibido 1,300 bases por bolas.

Esa combinación de poder, paciencia y longevidad habla de un pelotero que supo adaptarse a los tiempos y mantenerse productivo más allá de su apogeo físico.

